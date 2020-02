Maroon 5: las canciones que han marcado su carrera

Maroon 5 es una de las agrupaciones más importantes de la música a nivel internacional, quienes han logrado consolidar una carrera en la industria musical con su talento y estilo. La banda formada en Los Ángeles, California actualmente cuenta con 49.2 millones de escuchas mensuales en Spotify siendo "Girls Like You" con Cardi B una de sus canciones más escuchadas con mil millones de reproducciones en dicha plataforma musical.

Te puede interesar:

A lo largo de su carrera Maroon 5 ha logrado conquistar las plataformas digitales con sus canciones y videos. Tan solo el videoclip de "Girls Like You" cuenta con más de dos mil millones de visualizaciones en YouTube.

Otra de las canciones que los ha posicionado entre los primeros lugares de popularidad es "Sugar", la cual fue el sencillo de su disco "V" en 2014, el cual actualmente cuenta con más de 900 millones de reproducciones en Spotify mientras que el video cuenta con más de tres mil millones de visualizaciones en YouTube.

Pero sin duda el sencillo que los catapultó a la fama fue "She will be loved", que ya se ha convertido en un clásico y que actualmente cuenta con más de 600 millones de reproducciones en Spotify y en YouTube con 530 millones de visualizaciones.

"Maps" de su disco "V" logró impactar a sus seguidores y es otra de sus canciones más reproducidas en Spotify mientras que el video cuenta con 425 millones de reproducciones en YouTube.

Actualmente "Memories" ha logrado dejar una huella en sus seguidores y sin duda se ha convertido una de las canciones más emotivas de la agrupación, pues está dedicada a su fallecido manager Jordi.

Maroon 5 en México

La agrupación estadounidense Maroon 5 regresará a México como parte de las presentaciones de su nueva gira en la que también visitarán Brasil y Chile. La banda liderada por Adam Levine regresa a tierra azteca luego de dos años de su última presentación en Monterrey en el festival Hellow Festival 2018 y cuatro años de no visitar la Ciudad de México. Cabe destacar que los ganadores de tres premios Grammy lanzaron a finales de 2019 la canción Memories, que logró posicionarse en el top 10 de la lista Billboard.

¿Dónde y cuándo?

23 y 24 de febrero en el Foro Sol.