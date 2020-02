Al Pacino: Me he convertido en un actor muy práctico

Hunters, la primera serie de televisión de Al Pacino es una composición histórica donde hay espacio para la sátira, la memoria colectiva y, por supuesto, una visión "sintonizada" de los hechos.

Te puede interesar:

La trama básica es simple: una cacería nazi. Sin embargo, el subtexto de la narración nos lleva a una Nueva York de los 70, esa ciudad salvaje e insegura que no se parece en nada a la que disfrutan los turistas hoy en día. Entre sus calles, un grupo de judíos decide convertirla en el Salvaje Oeste. Un oeste en el que los judíos se toman la justicia por su mano contra el nazismo. La ley de vecindad pone en duda la libertad, un emblema de esta inhóspita ciudad cuando forman una banda en una misión para cazar a los oficiales nazis.

"Hunters ha sido un desafío para todo el elenco por sus características. No sabía que había un grupo de judíos en Nueva York dedicado a cazar nazis ocultos. Supongo que ahora, que el nacionalismo vuelve con fuerza, es el momento perfecto para este tipo de series", dijo el actor a Metro cuando nos conocimos en Pasadena, California, EU. "Considero que Hunters es una película de 15 horas y no necesariamente una serie. Es una narración cinematográfica donde los personajes necesitan más tiempo para desarrollar su historia".

La inmediatez en el tiempo dignifica su significado y sorprende que, en los años 70 liberales, la podredumbre del nazismo viva realmente a gusto.

"Encontré algo en las páginas de este guión que me llamó la atención y consideré necesario contarlo. Pero no quiero revelar demasiado porque la trama tiene sus sorpresas", admitió Pacino.

Y añadió: "Es necesario para sobrevivir. Los guiones cambian, la gente cambia. Sigo aquí gracias a las ofertas que recibo, a los buenos escritores que han confiado su trabajo en mí. Los artistas deben adaptarse a los tiempos, así que hago este trabajo, me gusta evolucionar. El envejecimiento me asusta, no ser capaz de recordar mis líneas, mis diálogos. No poder actuar porque ya no tengo hambre, sería trágico. Pero si el público me olvidara, me volvería loco."

La estrella de títulos inolvidables como El Padrino o Caracortada regresa con un papel ambiguo que se encuentra entre la comedia y el drama.

"Todos los personajes tienen su historia. Son lienzos en blanco que se empiezan a pintar desde el momento en que se recibe el papel. Elijo mis personajes dependiendo de lo que pasa en mi vida. Supongo que voy por ciclos. Creo que, con la edad, me he convertido en un actor muy práctico."

Publimetro charló con Al Pacino para saber más sobre Hunters.

P: ¿Alguna vez ha sentido ansiedad frente a una audiencia?

– Por supuesto, la siento todo el tiempo. Cuando estoy en el escenario y olvido mis líneas, me da pánico. No hay nada peor en el mundo, inténtelo, ya verá. Tres mil desconocidos delante de ti y ahí estás sin nada que decir. Se supone que debes recordar tus líneas, y no puedes. Es difícil evitar la ansiedad en esos momentos.

P: ¿Cómo das forma a tus personajes?

– Todos los personajes tienen su historia, son un lienzo en blanco que empiezas a pintar una vez que te dan el papel. Hay personajes que son más intimidantes que otros, pero una vez que los conoces, eres capaz de entenderlos y asimilarlos, a través de una técnica puedes ayudarles a encontrar palabras. Cada actor tiene su truco para pintar los huecos.

P: ¿Sueles llevarte bien con los directores con los que trabajas?

– Siempre he sido fan de cualquier director que quiera hacer algo conmigo, y no de una manera romántica. Soy fan de ellos porque quieren verme en su película, y cuando un cineasta te ve en el papel sabes que puedes contar con su apoyo. Eso me pasó con El Padrino. Francis Coppola me amó antes que nadie. Luchó por mí y me consiguió. Desde entonces he sabido que debo mi carrera a los directores. Tenga o no talento como actor, son los primeros en verte en el papel, en su historia, y siempre es un honor cuando me ofrecen un personaje. Cuando acepté interpretar a Danny Collins supe que Dan Fogelman me amaba y empecé a verme en el papel.

P: ¿Te resulta fácil separarte de los personajes y llevar una vida normal?

– Cuando era joven, me llevaba a mis personajes a casa, se quedaban conmigo porque me costaba mucho deshacerme de ellos. Ahora los cuelgo en el perchero cuando salgo del teatro y vuelven cuando vuelvo. Me he dado cuenta de que al hacer eso tengo más energía en el escenario, se convierten en un portal de emociones donde entro y salgo muy a menudo.

P: ¿Qué siente al interpretar a un hombre común? En Hollywood, últimamente, hemos visto más películas épicas que tienen poco o nada que ver con la realidad.

– Creo que la idea de interpretar a gente real, gente que vive vidas diferentes a las del actor, es una gran oportunidad para que el público vea y entienda el mundo desde otras perspectivas. Para mí es un alivio ponerme en los zapatos de alguien diferente a mí, con problemas que básicamente, por ser humanos, son similares a los míos, me consuela pensar que nos parecemos. Si, como actor, admiras el guión, tienes que decir esas palabras. Un músico quiere interpretar a Bach, lo mismo me pasa a mí cuando leo un buen guión, quiero representarlo porque es un incentivo para mí.

P: ¿Qué cualidades necesita un actor para ser una gran estrella?

– ¿Como Cary Grant? Es difícil de responder. Es algo innato. Viene con el territorio. No sé cómo Cary Grant lo consiguió cuando lo veo y descubro muchos atributos en él. Tenía una forma de expresarse, de moverse, era una persona muy carismática. Sabía cómo crear su propio personaje, es un actor que pertenece a una cierta época de Hollywood, muy diferente de lo que ocurre hoy en día. Algunos podrían decir que George Clooney es lo más cercano a Grant, DiCaprio es otra gran estrella. Brando lo cambió todo porque estaba equipado para ser un actor de carácter y al mismo tiempo una estrella, sobrevivió a las inclemencias del tiempo, mientras que Gary Cooper o Cary Grant se quedaron en su tiempo.

P: ¿Por qué películas se le recuerda más?

– El público repite constantemente frases de Scarface, me acompañan donde quiera que vaya. Es increíble.

P: ¿Qué te inspira?

– Elijo mis personajes dependiendo de lo que pasa en mi vida. Supongo que voy por ciclos, aunque otros lo llamarán envejecer. Puedo permitirme elegir, algo que en esta profesión muy pocos actores pueden hacer. Me mantengo abierto a nuevos personajes que no me exijan demasiado, me he convertido en un actor muy práctico.

TE RECOMENDAMOS VER: