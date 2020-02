Paola Rojas llora en pleno programa al revivir escándalo de Zague

Paola Rojas es una de las conductoras y periodistas que más ha dado de qué hablar en los últimos años, pues el escándalo de su ex esposo, Zague tras la filtración un video íntimo causó un gran impacto en su vida personal y profesional. En esta ocasión, Paola habló por primera vez sobre lo difícil que fue enfrentar este duro momento.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Paola Rojas rompió el silencio y reveló el duro proceso que tuvo que enfrentar después de que se difundió el video en el que Zague muestra sus partes íntimas.

"He hablado muy poco del tema porque es durísimo, pues porque todavía me duele y porque además yo tomé la decisión de no hablar en público de nadie que sea importante para mis hijos", mencionó Paola Rojas.

La conductora destacó que tras enterarse del video lo primero que le pasó por la mente fue proteger a sus hijos.

"Me di cuenta que era demasiado complicado y tenía que enfocarme en lo inmediato y lo inmediato era mi programa al día siguiente (…) Ni me pasó por aquí faltar a trabajar, siempre he sabido que tengo un gran sentido de responsabilidad pero me parece que ahí lo comprobé como nadie", destacó.

Lo más difícil que enfrentó

Paola Rojas mencionó que lo más difícil fue enfrentar la invasión a su intimidad.

"Es como si se hubiera abierto la puerta de mi recámara y muchos se metieron y me escribieron unas cosas, tanta obscenidad, ni si quiera podía detenerme a atenderme a mí porque había muchas cosas por resolver, muchas personas por proteger y contener, entonces me quedé hasta el final de la lista. No dimensioné el daño que me estaban haciendo todos esos mensajes tan obscenos y tan fuertes", aseguró Paola, quien no pudo contener las lágrimas.

Afectó a su salud

Además afirmó no tuvo el tiempo de llorar, por lo que su cuerpo lo somatizó el dolor. "No creo que sea una casualidad lo que me ocurrió después, tuve un tema médico, no grave pero si me parece que claramente somaticé, me tuvieron que operar dos veces el año pasado, terminé en el oncólogo justamente en el útero. Me conmueve lo que hizo mi cuerpo", reveló.

Aunque no dio muchos detalles sobre su salud, destacó que está bien pero en observación.

