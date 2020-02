Lupillo Rivera cantó con lágrimas en los ojos el dueto con Jenni en la final de La Academia

Aun hoy a casi 8 años de la pérdida física de Jenni Rivera, la cantante sigue presente con su voz y su talento en los escenarios mexicanos. Así lo hizo sentir su hermano Lupillo Rivera en la final de La Academia al interpretar el dueto post mortem que grabó junto a ella, “Que me entierren cantando”.

Este domingo, 23 de febrero, Azteca Uno transmitió la gran final del reality show en la que quedó como ganadora la participante Dalú. Numerosos artistas compartieron con los académicos el último concierto, entre los que destacó Lupillo Rivera con el más emotivo show.

“No fue nada fácil” para Lupillo Rivera

“Es una grabación que mi hermano Juan encontró entre tantas cosas que han encontrado de mi hermana. Los sobrinos me dieron el regalo de poder grabar esta canción a dueto con ella”, dijo el cantante con lágrimas en sus ojos.

La interpretación “no fue nada fácil” según comentó el artista evidentemente emocionado y con la voz entrecortada mientras Adal Ramones intentaba conversar con él.

Durante la presentación, se mostraron imágenes de Jenni Rivera desde pequeña y luego como adulta. Un micrófono fue colocado en el escenario para simular su presencia.

“No había visto el video completo. Me enseñaron las imágenes mías y me dijeron ‘ya, lo vamos a terminar nosotros’. Mis hermanos me dijeron ‘míralo’ y no, no lo quise mirar. Ahorita el productor me dice ‘hazles seña a las imágenes’ y pues… es difícil, tener que cantar una canción a dueto con ella sin su presencia física”, explicó Lupillo visiblemente afectado.

Además, de Lupillo y Jenni, también se presentaron David Bisbal, Aida Cuevas, Pedro Fernández, Ana Bárbara, entre otros.

