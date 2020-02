Yadhira Carrillo renueva sus votos con Juan Collado en la cárcel

Durante los siete meses que el abogado Juan Collado ha estado en la cárcel por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y presunto uso de recursos de procedencia ilícita, su esposa, la actriz Yadhira Carrillo se ha mantenido muy cerca de él, pues constantemente lo visita y hasta le ha llevado flores. Pero en esta ocasión, Yadhira Carrillo sorprendió al confesar que renovó sus votos de matrimonio con Juan Collado dentro de la cárcel.

Durante una entrevista con el programa Al rojo vivo de Telemundo, Yadhira Carrillo señaló que se han dado a conocer diversas noticias falsas sobre su esposo y reiteró que no es culpable.

"Son noticias falsas de todos los días, todos los días, hay que acostumbrarnos a eso (…) No tiene por qué dejar dentro a una persona que no ha sido más que un ejemplo en todos los aspectos para la sociedad como lo es él, como lo es Juan Collado", mencionó Yadhira Carrillo.

Cabe destacar que hace unos días la ex pareja de Juan Collado, la actriz Leticia Calderón destacó que Collado es una persona infiel.

"Me enteré que también Juan anduvo con otra persona conocida también, compañera y entonces le digo a mi amiga ¿por qué no me dijiste? y ella me dijo 'porque estabas amamantando a Carlo'", comentó Leticia Calderón.

Renuevan sus votos…

Sin embargo, Yadhira Carrillo indicó que su relación está mejor que nunca y afirmó que renovó sus votos de forma íntima con Juan Collado.

"Fue solo entre él y yo, como siempre íntimamente pero así será toda la vida, no tiene que ser un día especial por supuesto, los votos se renuevan diario, se renuevan todos los días. Es simbólico, entre él y yo, solitos. Es una forma de decirle que sobre todo en las malas estoy y estaré siempre, en las buenas todo el mundo está, en las malas solo están los verdaderos", aseguró.

