Galilea impacta al bailar en el tubo y recuerdan su pasado

La cantante y actriz María León es una de las famosas que ha impactado con sus rutinas de pole dance en redes sociales, donde constantemente sorprende con su flexibilidad. Pero en esta ocasión, la ex vocalista de Playa Limbo puso a prueba a los conductores del programa Hoy con ejercicios en el tubo y una de las que más llamó la atención fue Galilea Montijo, quien fue duramente criticada por usuarios de redes sociales.

María León visitó el foro del programa Hoy para ser parte de la sección "Ponte fit", donde mostró sus habilidades en el pole dance y también fue anunciada como jueza del programa Pequeños Gigantes, que conduce Galilea Montijo.

"Mujer trabajadora, mi próxima juez en Pequeños Gigantes, canción nueva, nuevo show, una cosa, deportiva, qué bárbaro", mencionó Galilea Montijo al presentar a María, quien a su vez explicó los beneficios de practicar pole dance.

"El pole dance, lo padre que tiene es que es un gran trabajo de cardio y es muy puntal, puedes trabajar los brazos, el abdomen, los abductores, esas partes que nos cuestan trabajo en el gimnasio", destacó María León.

Por lo que conductores como Paul Stanley, Lambda García, Andrea Escalona y Galilea Montijo se atrevieron a subirse al tubo, pero fue Montijo quien recibió decenas de comentarios en YouTube y redes sociales, pues algunos usuarios revivieron el rumor de que la conductora fue bailarina nocturna antes de darse a conocer en televisión.

"Aquí en el privado nenes", dijo Galilea Montijo al subirse al tubo.

"Fueron los inicios de la Galilea, que no salga con que no sabe". "Galilea solo se hace que no puede, no que es su especialidad". "Galilea recordando sus inicios". "Qué onda con la Gali si ella antes era bailarina de pole dance", fueron algunos de los comentarios que recibió Galilea Montijo en YouTube.

Aquí el momento…(min 4:45)