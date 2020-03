Daniel Bautista 'Mr. Pig' y Danielle Clyde anuncian que serán padres

View this post on Instagram

Pues llego la hora de compartir mi noticia favorita del 2020 con ustedes! Hace un año me tatué el 2020 en mi brazo porque sabía que este año sería mi año, el que cambiaría mi vida! Pero nunca creí que fuera a ser de una forma tan perfecta. Ahora se que además de muchos logros y metas alcanzadas representadas en este tatuaje, no habrá ninguna más importante que la de convertirme en papá♥️. Te amo mi vida @daniellefclyde 😍 Una aventura más juntos