Aseguran que Ariana Grande tiene un nuevo novio y pasan juntos la cuarentena

La identidad del misterioso hombre con el que Ariana Grande se besó en un bar el mes pasado finalmente salió a la luz. El nuevo interés amoroso de la superestrella pop se llama Dalton Gomez y es un agente de bienes raíces para compradores millonarios en Los Ángeles; informó TMZ.

Fuentes anónimas revelaron la información al medio y afirmaron que ambos han estado saliendo desde hace meses. Asimismo, parece ser que el afortunado es parte del mismo grupo de amistades de la diva y se ha retratado con figuras entre las que destaca Miley Cyrus.

Igualmente, Ariana y varios de sus allegados siguen en Instagram al joven, que además es miembro del grupo del famoso agente inmobiliario Aaron Kirman.

La intérprete incluso sigue al hermano de su nuevo novio, el artista del tatuaje Dakota Gomez, en la red social.

Los enamorados, de acuerdo a TMZ, están viviendo juntos la cuarentena por coronavirus pues el desconocido que ha aparecido en las últimas publicaciones en Instagram de la celebridad sería Dalton.

Recientemente, la cantante de “7 rings” compartió un video a través de sus historias donde se ve a un hombre acariciando a su perro Toulouse. No podía verse su rostro, pero el sitio web y fanáticos de la celebridad afirman que es Gomez quien juega con el can.

Finally, last night Ariana posted several stories on instagram where Dalton is clearly seen. In the one he pets Toulouse, you can get a glimpse of an offering bowl he has, as posted by his brother Dakota. pic.twitter.com/DHdqupUyyA

— ~M (fan account) (@letmeluvme) March 22, 2020