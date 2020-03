¿Danna Paola deja la actuación? Revela oficio al que quiere dedicarse

Danna Paola es una de las actrices y cantantes más famosas del momento, pues su participación en la serie "Élite" y sus canciones "Sodio", "Oye Pablo" y "Mala fama" han conquistado al público. Y aunque está viviendo uno de los momentos más exitosos de su carrera, Danna Paola reveló que quiere aprender otro oficio.

En diversas ocasiones Danna Paola ha mencionado que pensó en dejar la actuación y el canto para convertirse en chef y mostrar sus habilidades culinarias. Sin embargo, la llegada de proyectos en teatro y en plataformas streaming la hicieron cambiar de opinión.

Pero en esta ocasión, Danna Paola mencionó que en los últimos días de cuarentena por coronavirus le ha llamado la atención un oficio que actualmente es muy popular y por medio de redes sociales confesó que le gustaría aprender a poner uñas postizas.

"Analizando mi último post de ayer en Instagram y TikTok, me hizo mucha gracia porque en muchos comentarios decía que no tenía una uña (…) De verdad se los juro, me hizo mucha gracia porque toda la mano derecha me comí todas las uñas de la ansiedad y de todo esto, ya no puedo más y además no me sé hacer uñas, quiero aprender a hacer uñas, me encantaría aprender", mencionó Danna Paola en sus historias de Instagram.

Aquí el momento…

Cabe destacar que Danna Paola es una de las famosas que ha realizado conciertos por medio de redes sociales con el objetivo de entretener a las personas que se encuentran en cuarentena debido a la pandemia de coronavirus. Hace unos días, Danna hizo un pequeño concierto acústico a lado de Saak, donde interpretó canciones como la "Tusa" y "Mundo de caramelo".

