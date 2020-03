José Ron confirma noviazgo con la cantante Jessica Díaz

View this post on Instagram

#yomequedoencasa 🏡💕. Pongamos nuestro granito de arena y tomemos las medidas de prevención, mantengámonos informados correctamente. 👑🦠 Yo aprovecharé este tiempo para reflexionar sobre lo que estoy haciendo en mi vida, para disfrutar a los que más amo y para ver la novela @comotunohay2oficial ahora que estoy quieta en casa😝. Recordemos que SIN SALUD NO HAY VIDA ❤️🎉