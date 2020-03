Martha Higareda le dispara al coronavirus con sexy baile

View this post on Instagram

Quedémonos en casa. Aquí estoy en Nueva York donde me tocó pasar esta crisis, tratando de hacer lo mejor que puedo y eso empieza con la responsabilidad que es quedarse en casa. Mientras, ocupo mis días aprendiendo a tocar ese instrumento que siempre quise aprender, escribiendo esa canción que siempre quise escribir o esa receta que quise cocinar, aprendiendo a meditar, hablando con la familia y con amigos, leyendo ese libro que siempre quise leer, manteniéndome informada con las noticias y pidiendo por los doctores y doctoras, enfermeras y enfermeros que son los verdaderos héroes de esta historia. ¿Dónde y con quién están ustedes en esta #cuarentena ?