La historia de amor de 14 años de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo que Aislinn empujó al altar

View this post on Instagram

¡14 AÑOS JUNTOS HOY! Feliz Aniversario amor mío @ederbez Gracias por todos estos años de crecimiento, aprendizaje, aventuras, sueños realizados y profundo amor. TE AMO CON TODA LA FUERZA DE MI SER ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ Y qué bueno que no podemos salir porque no se me ocurre mejor manera de festejar que estando en casita con nuestra hermosa hija, jugando juegos de mesa, viendo pelis, jugando con Fiona y simplemente apreciando y disfrutando nuestra vida juntos. ¡TE AMO! #amosertuesposa #amonuestravidajuntos #nomecambiopornadie /// 14 YEARS TOGETHER TODAY! Happy Anniversary my love @ederbez and thank you for the most wonderful, amazing and unimaginable years of my life! I love you with all my heart and I couldn’t think of a better way to celebrate than being at home with our beautiful daughter, playing board games, watching movies, playing with Fiona and just enjoying and appreciating our life together. You’re still the one. And you forever will be. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️