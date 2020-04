Exintegrante de OV7 aclara situación sobe su 'hija desaparecida'

Mariana Ochoa publicó en su cuenta de Instagram un video en el que habla la supuesta desaparición de la hija de uno de sus excompañeros de OV7. La cantante mencionó que aunque no sabe la situación familiar de su amigo, afirmó que la niña no está perdida y se encuentra con su padre. Se trata del exintegrante de Onda Vaselina, Daniel Vázquez quien también aclaró lo sucedido, pues ya existe una Alerta Amber.

"Existe una Alerta Amber de la niña María Regina Vázquez Arceo, ella es hija de Daniel Vázquez, ex Onda Vaselina y amigo mío hasta la fecha. La niña se encuentra con él y está bien 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Lanzar una Alerta Amber va mas allá de un pleito personal, es algo muy serio… hay que tomar conciencia de esto. Los invito a difundir este mensaje de que María Regina está a salvo y está con su papá. @danypunkrock siempre contarás con mi apoyo", escribió la integrante de OV7.

Ochoa señaló que desconoce la situación que viva su ex compañero con la madre de su hija. "No puedo meterme en una relación personal que desconozco, pero la niña está con su papá, está bien", aseguró.

Asimismo, Daniel Vázquez publicó en un video en el que destaca que su hija no está perdida. "Es totalmente falso, está conmigo que soy su papá (…) La mamá de Regi viajó a San Diego en pleno brote de pandemia de Covid-19, no solo fue eso sino que al llegar me comparte que tiene todos los síntomas del Covid-19 para ese momento me dijo 'no me entreges a Regina", explicó.

