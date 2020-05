La dieta de Aislinn Derbez para bajar de peso después del embarazo

Aislinn Derbez vivió un duro proceso postparto y parte de esta difícil experiencia lo compartió en su perfil de Instagram, donde mostró también un par de fotos con varios kilos de más, para confrontar a quienes la critican por hoy estar más delgada.

"Después de parir subí de peso por retención de líquidos y desbalances hormonales. Y tener que lidiar con un cuerpo con el que no me sentía cómoda era algo completamente desconocido para mí", confesó en la publicación que superó el millón de likes y los más de 17 mil comentarios.

Qué hizo Aislinn Derbez para bajar de peso

La actriz de 33 años detalló además que no es una mujer que siga dietas fijas. En una entrevista con Univisión concedida en 2015 explicó que es vegetariana.

"Trato de cuidar mi alimentación, trato de comer muy bien (…) trato de comer cosas naturales, orgánicas, no como carnes, soy vegetariana (…) la clave está en la alimentación", manifestó en ese momento.

En el canal de YouTube 'Motívate' mostraron la rutina de ejercicios que siguió Aislinn Derbez meses después de dar a luz a su bella hija Kailani en 2018, demostrando toda su disciplina con la vida saludable.

En una pasada publicación en Facebook recomendó cuáles son los alimentos que deberíamos incluir en nuestra dieta diaria para estar más saludables y enfermarnos menos, incluyendo frutos secos como almendras, nueces y linaza; vegetales como espinaca y acelga; también granos como la quinoa, amaranto y arroz salvaje.

Instagram

Aunque lo más importante para tener un peso saludable y sobre todo sentirte bien contigo misma es escuchar tu cuerpo y no presionarte tanto, respetar tus tiempos.

"Durante un tiempo hacía ejercicio todos los días y no veía resultados. Hasta que paré todo y me dediqué a indagar más adentro, a ser más respetuosa, más amorosa y más agradecida con mi cuerpo. A darle tiempo, espacio y paciencia a mi cuerpo. A sanar no solo lo físico sino lo profundo (…) el cuerpo es sabio y responde al buen trato, sin matarme con dietas ni ejercicio", enfatizó.

Aislinn Derbez cuenta lo complicado de ser mamá y ama de casa en cuarentena Está en casa con su hija Kailani, de 2 años

Te recomendamos en video: