Adriana Barraza entre el esoterismo y superhéroes

Hoy es el #LatinaEqualPay Day, cuando las latinas “se ponen al día” con lo que pagaron a los hombres blancos no hispanos en 2018. La brecha es más amplia para las trabajadoras latinas, que en promedio ganan 54 centavos por cada $1 dólar que se paga a un hombre. Es decir deben trabajar casi dos años para ganar lo que los hombres blancos en un año. Es inaceptable y debemos actuar ahora. Las latinas somos poderosas y merecemos la misma paga! @phenomenal beneficia a @mujerxsrising , que protege los derechos de las mujeres migrantes. Today is #LatinaEqualPay Day, when latinas ”cacht up” to white, non-hispanic men were paid in 2018. The gap is widest for Latina workers, who on average earn only 54 cents for every $1 a man is paid. Meaning, they must work nearly two years to earn what white men earn in one year. This is unacceptable, and we need to act now. Latinas are powerful, and we deserve equal pay! @phenomenal tee benefits @mujerxsrising, which protects the rights of migrant women.