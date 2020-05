Muere hijo de reconocida actriz de 'Paquita Salas', víctima de cáncer

View this post on Instagram

Vamos que nos vamos! Pues aunque lo parezca no vamos a un desfile sino a por el tercer día consecutivo de tratamiento de mi hijo @alessandrolequiojr 💪💪. Con una sonrisa y una noticia. Estaremos este viernes 27 a las 18 horas en la apertura de @druni_perfumerias en el nuevo centro comercial #lagohsevilla . Dónde podéis comprar las maravillosas ampollas de @lacabine.es #animoluchadores #aportodas #druniperfumerias #druniexperience ❤️