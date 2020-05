Vecinos promueven el humor y la sana convivencia en la televisión

Vecinos es una serie que surgió en 2005 en la televisión mexicana creada por Eugenio Debez, que narra las relaciones y conflictos de un grupo de inquilinos, que conviven en un edificio de departamentos, quienes enfrentan todo tipo de situaciones que suelen confrontar con humor.

La serie de Televisa festeja sus 15 años de vida en la pantalla chica y Darío Ripoll (Luis), uno de los actores de la serie charló con Publimetro sobre lo que ha permitido la continuidad del proyecto ante la fuerte competencia de contenidos en las pantallas.

“Mucha gente nos reconoce, gente del medio reconoce que ya es parte de la cultura popular de la televisión. Siempre que estrenamos una temporada o salimos al aire, la gente lo comenta y nos manifiesta que se sigue entusiasmando con los programas”, dijo Darío Ripoll.

Estos son los ‘Esenciales’ que tu familia necesita Walmart decidió mantener los precios de sus productos de canasta básica para ayudar al bolsillo de los consumidores mexicanos con la campaña ‘Esenciales’

Añadió, “es un proyecto de hace 15 años y desde que se empezó a grabar siempre ha tratado de cuidar mucho los libretos, la historia, los personajes e ir refrescando la serie para que la gente encuentre cosas nueva".

"Ha habido una evolución importante desde el 2015 hasta ahora, no nada más en los contenidos sino a nivel tecnológico. Que se mantenga 15 años se dice rápido, pero eso es gracias al público y a las nuevas generaciones que nos siguen”.





Publicidad





Mayrín Villanueva, Lalo España, Ana Bertha Espín, Macaria, Manuel Falco Íbañez, César Bono, Pablo Valentín, Octavio Ocaña, Moisés Suárez, entre otros actores conforman el elenco de la serie mexicana.

“Hay un antes y después de Vecinos en mi carrera, a partir de 2005 este programa me acercó a la gente, me volvió popular en las calles. Me ha dejado mucha satisfacciones en lo personal y laboral, pero lo más importante es el cariño de la gente".

"Todas las temporadas tienen lo suyo, pero creo que una temporada que dio un cambio importante a lo que es ahora Vecinos y lo que va a venir, fue en la séptima temporada cuando Luisito por fin encuentra el amor junto con a Silvia y se casan”.

¿Novena temporada?

La actual octava temporada al aire tiene 13 capítulos, pero ya se prepara la novena temporada.

"Estamos preparando una novena temporada, pero todo dependerá de cómo se vayan comparando las cosas con esta pandemia y de esta manera de estar confinados en casa. Esperemos pronto a regresar a grabar, que sería a finales de junio para una nueva temporada", señaló Darío Ripoll.

¿Qué es lo que más extrañan de salir #Vecinos? Yo, salir con mi bendición al cementerio a darle de comer a los pajaritos ¡Cámara! @markinlopez @saidcasab pic.twitter.com/8j7Las6IEv — Vecinos (@Vecinosoficial) May 13, 2020

Las claves

Cuarentena

Darío Ripoll señaló que el entretenimiento esta viviendo un buen momento: "En estos momentos de confinamiento, ha sido un aire fresco Vecinos para mucha gente, que gustan del programa para relajarse, divertirse y olvidarse un poco de las malas noticias de la pandemia. El que este programa una a las familia y lo puedan ver chicos y grandes, eso es importante y más en estos momentos. Así que en los domingos de cuarentena, nada menor que reírse".

Teatro

Darío Ripoll estrenaría la obra Fronteras, el próximo 6 de julio: "Es una obra argentina que su tema principal es la migración y actúo junto a Luis Fernando Peña, pero estamos en pausa para estrenarla en cuanto se levante la contingencia y los teatros entren a la normalidad".

Vecinos en la televisión

Domingos a las 19:30 horas por Las Estrellas

Empresas harán pruebas de Covid-19 para garantizar reapertura económica El plan reactivación presentado por el gobierno, este miércoles, toma al sector “entre espada y la pared”; con 80% de empresas que harán recortes: Canacintra

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: