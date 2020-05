Los escándalos de los Derbez que no te puedes perder

Los Derbez corresponden a una de las familias más polémicas del espectáculo, quienes siempre están inmersos en controversia debido a sus confesiones, relaciones amorosas y conflictos personales.

Tras el estreno de la serie De viaje con los Derbez esta familia mostró cómo es su relación y abrió parte de su intimidad al público. Por lo que te presentamos algunos de los escándalos que han marcado la vida de cada uno de los integrantes de la familia.

Eugenio Derbez

El actor y comediante ha estado involucrado en diversos escándalos debido a sus relaciones amorosas, pero sin duda una de las polémicas que ha marcado su vida fue su famosa "boda falsa" con Victoria Ruffo, que hace unas semanas volvió a salir a la luz debido a un video publicado por José Eduardo Derbez en el que le pregunta a su padre qué fue lo que pasó.

"Tu mamá y yo nunca nos casamos y luego un día me dice Victoria 'oye ¿qué hacemos porque la prensa nos va a empezar preguntar nos casamos o no nos casamos?', porque ya estaba embarazada, 'entonces vamos a decir que nos casamos y no les vamos a dar explicaciones de qué día ni en dónde y compramos unos anillos de casados"", explicó Eugenio Derbez.

Tras esta suceso, se revivió un video en el que aparece Victoria Ruffo en un sketch del programa "Derbez en cuando" junto a su hijo José Eduardo Derbez, en donde explica que ella y Eugenio Derbez mantiene una buena relación.

Eugenio Derbez ha tenido diversos romances, que en ocasiones han causado polémica desde Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez; Silvana Torres, madre de Vadhir Derbez; Victoria Ruffo, Sarah Bustani, Dalilah Polanco y Alessandra Rosaldo.

Pero eso no es todo, pues Eugenio Derbez también impactó al publicar un video en el que leía una carta de un médico en Tijuana que denunciaba que no había equipo e insumos para atender personas infectadas de coronavirus en hospitales, lo cual causó controversia en redes sociales y hasta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador calificó sus declaraciones como noticias falsas.

Aislinn Derbez

La hija mayor de Eugenio Derbez ha dado de qué hablar principalmente por su separación del actor Mauricio Ochmann con quien tiene una hija llamada Kailani.

Actualmente Aislinn cuenta con un podcast llamado "La magia del caos" en el que habla sobre su vida y su maternidad, lo cual ha impactado a muchos, pues además de hablar sobre su pequeña hija también ha revelado cómo era su relación con Mauricio Ochmann.

Aislinn ha mencionado que tenía diversas diferencias con Mauricio, quien en ocasiones le pedía que madurara por la relación que ella tenía con su hija mayor llamada Lorenza. Asimismo confesó que una de las condiciones que le puso a Mauricio Ochmann para embarazarse es que se quedara con ella para siempre.

La actriz de 33 años de edad también ha revelado lo mucho que le costó volver a su peso después del embarazo y publicó una serie de fotografías de su impactante antes y después.















Aislinn constantemente comparte información y reflexiones sobre el crecimiento de su hija y en esta ocasión confesó que a Kailani no le gusta comer carne y aunque ha intentado en varias ocasiones darle diferentes tipos de carne no le gusta, por lo que ella prefiere dejarla libre y que tome sus propias decisiones.

José Eduardo Derbez

José Eduardo causó polémica al separarse de su novia, la modelo Bárbara Escalante en 2019, quien tres meses después anunció su romance con Pedro Echenique. José Eduardo también estuvo inmerso en rumores sobre su orientación sexual, pues se dijo que era gay, situación que negó. Actualmente, cuenta con un canal de YouTube en el que entrevista a integrantes de su familia.

En el último video José Eduardo Derbez le confesó a su hermano Vadhir que había tenido un romance con una mujer de 50 años de edad.

Vadhir Derbez

Vadhir es uno de los Derbez que no se involucra en tanta polémica pero sus hermanos han revelado algunas anécdotas vergonzosas como la vez que tuvo que hacer del baño al aire libre. También reveló su amor por Belinda desde su participación en la telenovela "Cómplices al rescate".

