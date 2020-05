Dennis rompe esquemas con su nuevo sencillo 11:11

Dennis Arana presentó su canción 11:11 con el que busca dejar atrás los prejuicios sociales que tanto han afectado en su vida, pues el ex alumno y cuarto lugar del reality show La Academia aseguró que actualmente no tiene miedo de mostrarse tal y como es.

“En este sencillo 11:11 comparto una parte de mi historia y también de lo que viví en La Academia que todos pudieron ver. Siempre traté de luchar contra las etiquetas, contra las personas que hicieran sentir mal a otras porque son diferentes, entonces esta canción lleva un mensaje de que todo se puede lograr, de que los sueños de pueden hacer realidad y que no importa de dónde eres, quién eres o qué te gusta, los sueños se pueden hacer realidad si tienes fe y confías en ti mismo, de eso se trata este tema”, mencionó el cantante originario de Guatemala.

Conoce más sobre: Renato Rodríguez se une a la campaña #TodosSomosUno de la Organización Mundial por la Paz

Asimismo Dennis afirmó que La Academia fue una plataforma que le ayudó a descubrirse a sí mismo sin ataduras, ya que los consejos de sus maestros y compañeros siempre lo motivaron a seguir adelante.

“La exigencia que se tiene adentro de La Academia es muy fuerte, era dar siempre el 100% de mí y eso fue un gran reto. También el reto personal fue el aprender a amarme a mí mismo y se cumplió. Ahí es donde este proyecto de 11:11 doy mi mensaje porque es algo que yo viví y ahora lo transmito por medio de estas letras (…) En La Academia si te caías tenías que levantarte rápido, si algo te hacía sentir mal no podías tirarte al piso a llorar sino tenías que estar siempre de pie porque perdías el punto de la competencia, entonces pasamos muchas pruebas que nos fue difícil afrontarlas pero eso nos motivaba y nos daba más fuerza para seguir adelante”, comentó.

Durante su paso por el reality show, Dennis fue reconocido por sus maestros y críticos por su talento, personalidad, perseverancia, alegría y positivismo, que ha demostrado después de haber pasado diferentes situaciones y de haber lidiado con estándares marcados por la sociedad debido a su orientación sexual. El cantante se ha mostrado agradecido con todo el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores en todo México y Centroamérica.

No te pierdas: Winia contribuye al esfuerzo de los médicos con importante donativo

"Cuando decidí mostrarme cómo soy mis maestros me dieron consejos muy buenos que nunca olvidaré porque logré enviar un mensaje a muchas personas que sufren por querer ser aceptados. La maestra Guille me dijo que yo era luz, que en donde yo estuviera no iba a haber obscuridad y es algo que no olvido y lo trato de mantener muy presente porque siempre trato de dar lo mejor de mí y contagiar lo mejor”, aseguró.







Publicidad







Dennis adelantó que ya está trabajando en nueva música y temas para seguir avanzando en su carrera musical, la cual está enfocada en el pop y baladas y tampoco descartó que en un futuro pueda realizar alguna colaboración con sus compañeros de La Academia.

También puedes ver: