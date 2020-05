Artistas del regional mexicano lanzan himno 'Hoy más que nunca'

View this post on Instagram

Estamos muy agradecidos de poder participar en este maravilloso proyecto “Hoy mas que nunca”, junto a grandes interpretes de la música unidos con una sola voz para enviar un gran mensaje de esperanza y fraternidad. Ya puedes escucharla a través de @spotify y @spotifymx y en todas Las Plataformas Digitales. #hoymasquenunca #lostucanesdetijuana y #muchosmas