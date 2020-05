'Así voy a seguir hasta que me odies': las amenazas de Karla Panini a Américo Garza

El polémico caso entre la fallecida Karla Luna y Karla Panini conocidas por sus personajes "Las lavanderas" seguirá dando de qué hablar. En esta ocasión, reaparecieron algunos mensajes que Karla Luna exhibió en redes sociales, donde Panini amenaza a Américo Garza por mantener contacto con Luna.

Desde 2015, Karla Luna comenzó a mostrar pruebas de la traición que sufrió por parte de su compañera Karla Panini y su esposo Américo Garza, de quien se separó en 2013, pues mantenían una relación en secreto. Cabe destacar que Luna se enteró del engaño debido a los mensajes que encontró en el celular de sus esposo.

Esto te puede interesar: Se busca a personas que han ayudado en México para premiarlas

De acuerdo con diversos medios de comunicación, el 27 de julio de 2015 Karla Luna publicó en su cuenta de Twitter diversas fotografías donde presuntamente Karla Panini le escribió a Américo Garza una serie se amenazas e insultos debido a que todavía seguía en contacto con Luna.

Twitter

"Ahí andas entrando al camerino a verla. Si quieres seguid conmigo lárgate de lavanderas. Ya no soporto más", escribió presuntamente Karla Panini.

En las imágenes también se puede observar que Panini lo amenaza. "Así voy a seguir hasta que me odies. No me haces feliz pues te voy a hacer la vida imposible", destacan los mensajes. Sin embargo, no se sabe qué significa el número 856 al que se refieren en los mensajes.

Aquí los mensajes…





















Publicidad





















“Hay historias que se cuentan solas @SoyKarlaPanini y aun tengo muchas cosa mas …. Aquí la que miente no soy yo”, escribió Karla Luna, pues tiempo antes Karla Panini acusó a Luna de haberle sido infiel a Américo Garza.

Américo Garza demanda a cuenta "Karla Luna La verdad" El empresario asegura que la cuenta en redes sociales expone la seguridad de su familia

También puedes ver: