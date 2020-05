Yadhira Carrillo es diagnosticada con enfermedad de Ménnière

En los últimos meses, Yadhira Carrillo ha sufrido estrés y angustia debido al proceso legal que enfrenta su esposo, el abogado Juan Collado, quien se encuentra en el Reclusorio Norte desde julio del año pasado debido a presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos de delincuencia organizada.

Tras esta situación, la actriz reveló que esto ha repercutido en su salud, pues fue diagnosticada con la enfermedad de Ménnière tras sufrir una crisis en el oido izquierdo que la dejó sin capacidad de escuchar.

No te pierdas: Se busca a personas que han ayudado en México para premiarlas

Yadhira Carrillo mencionó al programa Ventaneando que actualmente solo percibe el 10% de los sonidos a causa de las cargas de estrés y angustia a las que está sometida desde que su esposo está detenido.

"Toda esta semana me inyectaron este oído. Me dio hipoacusia súbita y me quedé completamente sin sonido en este oído (izquierdo), entonces todos los días me inyectan cortisona y me la dan tomada", explicó a Ventaneando.

Asimismo indicó que no sabe cuándo podrá recuperarse. "No sabemos, vamos a ver si en dos meses podemos recuperarlo, entonces me dan medicamento un poco para dormir mañana tarde y noche. Lo que quiere el doctor es que esté muy, muy tranquila para bajar el estrés y la angustia", indicó.

La actriz comentó que tuvo vértigo y vómito debido a la enfermedad de Ménnière.

¿Qué es la enfermedad de Ménnièr?

De acuerdo con el National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD) la enfermedad de Ménière es una anomalía en el oído interno que causa mareos fuertes (vértigo), timbre o silbido en el oído (tinnitus), pérdida de audición y una sensación de que el oído está lleno o congestionado.

"Por lo general, la enfermedad de Ménière afecta un solo oído. Puede haber ataques de vértigo que aparecen de repente o después de un corto período de tinnitus o de audición amortiguada. Algunas personas tienen un ataque de vértigo sólo de vez en cuando. Otras personas pueden tener muchos ataques más seguido durante un período de varios días. Algunas personas con enfermedad de Ménière tienen vértigo tan extremo que pierden el equilibrio y se caen", el portal del NIDCD.

Asimismo se destaca la enfermedad de Ménnière se puede presentar a cualquier edad, pero es más probable que ocurra en adultos entre 40 a 60 años de edad y es causada por acumulación de líquido en una porción del oído interno conocida como el laberinto.

















Publicidad

















También puedes ver: