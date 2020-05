Ellos son los famosos presuntamente vinculados a Epstein y su red sexual

El caso del empresario Jeffrey Epstein acusado de manejar una red de tráfico sexual sigue dando de qué hablar. Tras suicidarse en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, el multimillonario dejó diversas interrogantes sobre sus negocios sexuales, que actualmente también involucran a diversas personalidades del espectáculo y la política como Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen, Naomi Campbell, Mick Jagger, entre muchos otros.

Por medio de Twitter se filtró una supuesta lista de famosos relacionados a Epstein, quien desde 2005 ya era investigado por prostitución.

"Abuso de menores y habiendo sido investigado desde el año 2005 por la policía de Palm Beach, en el estado de Florida. La primera denuncia vino interpuesta por el padre de una adolescente de 14 años, el cual acusó a Epstein de tentación y ejercicio de prostitución de menores", indica el hilo de Twitter, el cual reveló los nombres de las personalidades vinculadas con el "depredador sexual".

Bueno, me he leído las 92 páginas de los archivos del blackbook de Epstein filtrado por Anonymous hace unas cuantas horas. De hecho, me he tomado la molestia de compararlo con los documentos filtrados hace más o menos un año. Abro hilo de las personas importantes listadas: pic.twitter.com/5theLI3feq

— Meri (@mariamariwana) May 31, 2020