Fan de Adal Ramones revela que casi la demandan por admirar al conductor

Adal Ramones se volvió tendencia en redes sociales debido a que una usuaria de Twitter reveló los problemas que enfrentó por ser seguidora del conductor.

Por medio de un "hilo" en dicha red social, la usuaria destacó que desde 1995 cuando inició "Otro rollo" se convirtió en fanática de Adal Ramones, pues hasta grababa todos los programas en VHS. "Realmente idolatraba a Adal Ramones", escribió.

Asimismo recordó el momento en el que fue al programa, en el cual Adal entrevistó al grupo Jeans y hasta la mencionó durante la transmisión. Tras este momento la usuaria de nombre Melissa regresó a Tampico y decidió crear una página dedicada a Adal Ramones, por lo que con 15 años de edad aprendió HTML y creó el sitio web del conductor, el cual estaba conformado por su biografía e información.

De acuerdo con Melissa su página era la única que contaba con información de Adal Ramones y diariamente recibía de 100 a 200 correos de agradecimiento por parte de los seguidores del conductor en Latinoamérica. Aunque todo parecía marchar bien, Melissa recibió un correo de un ejecutivo de Televisa, quien le pedía cerrar su página porque no era el sitio oficial del Adal Ramones.

Les voy a contar como POR SER FAN DE ADAL RAMONES, TELEVISA CASI ME DEMANDA.

Abro hilo… 👇

(este es mi primer hilo 😅) pic.twitter.com/o7thiv7lwi — MeLiSsSsA (@melissssa_) May 29, 2020

"SI NO QUITAS LA PÁGINA, NOS VEREMOS FORZADOS A INICIAR UNA DEMANDA EN TU CONTRA POR INFRINGIR DERECHOS DE AUTOR, Y POR QUE NO ESTÁS AUTORIZADA A TENER UNA PÁGINA DE ADAL RAMONES, YA QUE ÉL PERTENECE A TELEVISA.", fue el mensaje que recibió. Tras ignorar en diversas ocasiones los correos, la insistencia del ejecutivo de Televisa la llevó cerrar la página.

Con todo el dolor de mi corazón, quité todas las fotos de la galería de mi página de Adal Ramones y borré todos los contenidos.. Me sentía derrotada.

TODO EL ESFUERZO PUESTO EN MI PÁGINA HABÍA SIDO EN BALDE. pic.twitter.com/xWbvnbRGXu — MeLiSsSsA (@melissssa_) May 29, 2020

Pero eso no fue todo, pues el mismo Adal Ramones le respondió a Melissa y comentó que sabía sobre esta historia.

"Melissa; hello! Leí todo el hilo y la historia es increíble. Obvio sé la mayor parte de ella, pero leerla ahora fue increíble! Nunca quitaste el dedo del renglón y eso me encantó. Te deseo lo mejor en la vida que ahora llevas, que tú y la familia que has formado estén muy bien", escribió en su cuenta de Twitter el conductor.

















