Vadhir Derbez revela que estuvo en la cárcel

La familia Derbez es una de las más polémicas del espectáculo pero en esta ocasión, el que dio de qué hablar fue Vadhir Derbez, quien reveló que estuvo preso tras ser detenido en una carretera por exceso de velocidad.

El cantante y actor de 29 años de edad publicó un video en su canal de YouTube en el que dio a conocer 50 cosas sobre él, donde también destacó que él no es el junior que todos piensan, pues siempre ha trabajado.

"No soy un junior que lo mantienen y lo tienen de aquí para allá y que le dan todo, no. Yo todo el tiempo he sido bastante solitario, he sido bastante independiente, me gano mis cosas, me gano mi dinero, a mí nadie me está dando para nada, ni siquiera soy este chavillo que tiene sus choferes. Yo me lavo mis cosas, me lavo mis platos, me plancho, aspiro", destacó Vadhir Derbez.

El actor también reveló que tiene doble ciudadanía: mexicana y estadounidense, además estudió en una escuela militar en Estados Unidos. Pero lo que más sorprendió es que fue detenido y llevado a prisión.

"Si me metieron a la cárcel alguna vez cuando tenía 19 o 20 años por ir manejando muy rápido, me para la patrulla y me dice '¿qué te pasa estás drogado?"", mencionó Vadhir, quien esperaba que solo le dieran su multa pero fue peor. "Me hubieran podido dar solo el castigo pero como no estaba el juez por ser domingo me tenía que esperar al lunes, entonces me tuvieron que meter a una pequeña cárcel por una noche, así que soy un vándalo", recordó.

Entre las revelaciones, Vadhir Derbez mencionó que es fotógrafo y piloto de dron profesional.















