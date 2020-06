Anonymous: famosos supuestamente asesinados para ocultar red de pedofilia

Tras la reaparición de Anonymous, en redes sociales se ha filtrado información en la que se especula que las trágicas muertes de famosos como Avicii, Chris Cornell, Paul Walker, entre otros no fueron suicidios o accidentes, pues según datos replicados en Twitter, los famosos fueron asesinados tras descubrir una red de abuso sexual a menores de edad.

De acuerdo con reportes de diversos medios de comunicación como Caras, Anonymous reveló que personalidades como la princesa Diana, Kurt Cobain, Chester Bennington, Avicii, Marilyn Monroe, Paul Walker, Michael Jackson, Chris Cornell descubrieron dicha red criminal por lo que fueron "silenciados" antes de denunciar.

#anonymus ha filtrado información que demuestra que Avicii y Paul Walker fueron asesinados porque tenían información sobre la red de pedofilia y trata de menores en la que está involucrado entre otros Donald Trump. Por favor compartid toda la información que podáis. pic.twitter.com/QGa4vNcIVo — RubenilloPR (@RubenilloPR13) June 1, 2020

Lista de los que fueron silenciados:

-Lady Di

-Kurt Cobain

-Chester Bennigton

-Avicii

-Marily Monroe

-Paul Walker

-Michael Jackson

-Chris Cornell#Anonymous pic.twitter.com/zWDo9N0sKr — ℰ𝓁𝓁𝒶 🌿🇵🇾 (@EllaMoivra) June 1, 2020

Tal como lo sugieren los datos que circulan en redes sociales y medios como El Imparcial, el autodenominado grupo Anonymous destacó que el reconocido dj Avicii realmente no se suicidó sino que fue asesinado por tener información sobre dicha red de trata de menores en la que supuestamente participaba Donald Trump y se dice que esta información la filtraba en algunos de sus videos como "For a better day".

También se filtró un supuesto audio en el que Michael Jackson revela que temía por su vida. "No puedo hablar sobre ello por teléfono. No sé que me vaya a pasar pero yo lo siento en mi alma. Sólo Dios sabe. Ellos pueden dispararme, pueden apuñalarme, ellos pueden incriminarme, y pueden decir que tuve una sobredosis de drogas. Ellos pueden hacer muchas cosas", se puede escuchar en el audio.

Audio que filtro #Anonymous, la última llamada de Michael Jackson pidiendo ayuda un día antes de morir Traducido. pic.twitter.com/HGxKfJiEaG — JuanC (@Jan35030694) June 1, 2020

"No es el gobierno, es más que el gobierno. Ellos me pueden tomar. Ya no me importa mi vida, yo solo quiero que mis hijos estén bien. Me tengo que ir", finalizó.

Pero eso no es todo pues el grupo de hackers también dio a conocer una lista en la que aparecen diversas celebridades como Woody Allen, Naomi Campbell, Mick Jagger, Dustin Hoffman, Kevin Spacey, Elizabeth Hurley, Alec Baldwin, entre otros, quienes están relacionados con la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

