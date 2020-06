Eugenio Derbez dedica emotiva despedida a Héctor Suárez

View this post on Instagram

Héctor Suárez fue una de las personas que más influyó en mi carrera. Siempre fue un ejemplo a seguir. Su creatividad, su valentía, su entrega y respeto al escenario eran únicos. Héctor era un gran ser humano. Noble de corazón, pero de carácter fuerte y determinado cuando se trataba de defender su trabajo o a su familia. Se fue una leyenda de México. Gracias por tantas cátedras que nos dio sobre el escenario. Gracias maestro. Qué gran herencia nos deja. Mi más sentido pésame a toda su familia. Se les quiere mucho! @pelongomis / Hector Suarez has been one of the most influential people in my career. He’s always been an example to follow. Hector was a wonderful human being with a noble heart and strong character. We lost a true legend in MX. He leaves behind a great legacy. My sincerest condolences to all his family. We love you! @pelongomis 🙏🏻❤️