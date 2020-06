“Tan unidos de la mano de Dios”: Tania Ruiz niega ruptura con Peña Nieto

View this post on Instagram

Formar una vida que se sienta bien por dentro! Por cómo eres, por lo que aportas , por lo que transmites !! No que se vea bien por fuera ,sino que se sienta bien por dentro. Si no te esfuerzas por lo que quieres no debes de quejarte . Si tú te esfuerzas en buscar crecer y aprender será la diferencia entre lo ordinario y lo mágico. Todo esta en querer!! Viviendo en armonía y gratitud todo llega!!!🙂🙂🙂