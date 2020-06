Karla Panini arremete contra usuaria de redes, 'La parcera'

Karla Panini sigue dando de qué hablar por el caso Karla Luna, pues en esta ocasión la ex lavandera arremetió contra La parcera, una usuaria de redes sociales quien maneja la cuenta Karla Luna la verdad, donde ha compartido información sobre la polémica entre Panini y Luna, quienes rompieron su amistad luego de que se destapó el romance entre Panini y Américo Garza, entonces esposo de Karla Luna.

Karla Panini reapareció en redes sociales y por medio de un en vivo mencionó que tomará acciones legales por difamación contra La parcera tras exhibir a su familia y desmintió que durante el programa "Las lavanderas" dicha mujer fuera su asistente. Además pidió que diera la cara, ya que lo que hizo corresponde a un delito grave.

"Sabemos bien quién está detrás de esa cuenta (…) Está mujer parcera ha cometido un delito gravísimo al exhibir la cara de mi hijo, fotos y cosas, yo creo que ella no tenía idea de lo que hizo. Quiero decirte parcera que en Nuevo León está totalmente penada la difamación, es un delito penal tú no solo me has difamado a mí, has difamado a mi esposo, has difamado a mi familia", afirmó Karla Panini.

Cabe destacar que La parcera ha realizado diversas entrevistas a programas como Ventaneando y Chisme No Like pero siempre ocultando su identidad. Sin embargo, Karla Panini reveló que ya sabe quién tras realizar una investigación.

"No se vale todo lo que está mujer ha posteado en esta red social asegurando, afirmando que me conoce. Parcera no tienes idea en el problema legal en el que estás metida", enfatizó.

Asimismo Karla Panini indicó que hasta hace unos días se enteró de que esta cuenta estaba publicando información sobre ella y afirmando que había trabajado con "Las lavanderas" y que hasta acudió a la boda de Panini y Américo Garza, por lo que diversos medios de comunicación la tomaban en cuenta para entrevistas.

"Yo sé muy bien quién trabajó en Lavanderas, quién trabajó conmigo, quién era parte de staff y quién viajaba", destacó Panini, quien durante los últimos días ha estado muy activa tanto en televisión como en redes sociales con el fin de aclarar ciertos puntos sobre el escándalo con Karla Luna.

















