Victoria Ruffo confesó toda la verdad sobre las escenas de sexo en sus telenovelas

Victoria Ruffo es, sin lugar a dudas, la reina de las telenovelas mexicanas. Con más de 35 años de carrera, ha protagonizado 'Victoria', 'La madrastra', 'Corona de lágrimas' por tan solo nombrar algunas, llenando de emoción al público latino.

En una entrevista para Univisión, Victoria habló sobre uno de los aspectos de su carrera que menos le emociona: las escenas de cama. La actriz, sorprendentemente, es muy tímida en cuanto los momentos de pasión se trata.

Al preguntarle sobre las escenas en la cama, Victoria Ruffo dijo "Yo pienso que las escenas de beso y las escenas de cama son terriblemente difíciles, incomodísimas, no son nada sencillas. A mi no me gusta romper la imaginación de la gente, pero uno se mete abajo de una sábana, parece uno traje de buzo".

"Yo soy muy pudorosa, pero no me gusta romper ni decirle a la gente qué es lo que pasa en realidad. Que crean lo que quieran y que lo disfruten".

El entrevistador le dice que ella es considerada la reina de las telenovelas, a lo que ella con mucha humildad responde "Yo nací para hacer telenovelas, me encanta el medio, me encanta el género. La telenovela es una cosa que me apasiona, entones pues el mote de la 'reina' me lo pusieron mis niñas lindas de mis redes y estoy contenta porque me gusta lo que hago".

