Sebastián Rulli habla por primera vez del bebé que perdió con Cecilia Galliano: “Fue bien difícil”

El actor Sebastián Rulli abrió su corazón como nunca antes y habló por primera vez sobre su fallido matrimonio con la conductora Cecilia Galliano y lo duro que fue para ambos convertirse en padres de su único hijo, Santiago.

En una emotiva entrevista para el programa La última y nos vamos, el protagonista de El dragón se explayó sobre su rol como papá, los difíciles momentos que vivió junto a su ex en la búsqueda de un descendiente y lo devastador que fue perder al primer bebé que esperaban tras meses intentado concebir.

“Yo quería tener una familia y Cecilia también entonces todo parecía ser perfecto y queriendo tener un hijo luego la vida te va demostrando la realidad y era complicado”, aceptó ante el conductor Yordi Rosado.

"Se hicieron las evaluaciones de qué se necesitaba y en ese momento ella necesitaba un tratamiento de hormonas o ese tipo de cosas y se buscó, no se logró, luego pegó, a los dos meses se perdió y eso fue bien difícil", confesó galán de telenovelas.

Tras la pérdida de este bebé, la pareja se desanimó con la idea de ser papás juntos, por lo que dejaron de intentar. No obstante, poco después y sin buscarlo, Cecilia quedó encinta.

"Fue muy, muy difícil, sobre todo para ella. Y yo le dije ‘ya no’, esto de tener que ver la hora, el día sinceramente lastima mucho la relación y bueno dijimos ‘ya basta’ y cuando menos se lo esperaba uno de repente Dios quiso que pegara", contó la estrella de 44 años.

Afortunadamente, este embarazo se desarrolló con éxito y el pequeño "Santi" llegó al mundo a llenarlos de ilusión.

"Ahí mi vida cambió para siempre", sentenció Rulli, quien además agregó que cuando lo cargó por primera vez experimentó "la sensación más fuerte que uno puede sentir".

“Yo creo que ser papá es lo más drástico para la vida de cualquier hombre que se toma en serio esa responsabilidad, ha sido maravilloso”, expresó. “Santi para mí es la responsabilidad más grande, espero ser el mejor papá", confesó al borde del llanto.

"Creo que lo amo muy bien. Lo dejo ser. Me gusta ser también un poco disciplinado en esa sensación de poder llevarle un buen ejemplo, me gusta motivarlo, me gusta que se esfuerce por conseguir las cosas, me gusta verlo desarrollarse en lo que le gusta aunque sean cosas que yo quizás no entiendo, que es todo esto de las plataformas, las aplicaciones…", contó emocionado el actor argentino.

¿Sebastián Rulli tendrá más hijos con Angelique Boyer?

Durante la conversación con Rosado, el actor de Amores verdaderos además develó que no se imagina teniendo más hijos en el futuro con su pareja desde hace seis años, la actriz Angelique Boyer.

"No lo sé, yo soy papá, yo ya soy papá entonces no tengo esa necesidad. Sinceramente no me imagino con más hijos, nunca soñé con tener una cantidad específica de hijos", aceptó.

No obstante, Sebastián Rulli aseguró que no está “cerrado” a la idea de ser padre de nuevo, pero realmente se siente pleno tal y como está.

"Si ella en algún momento lo necesita no estoy cerrado, pero yo no quiero tener esa presión social ni familiar ni nada por el estilo. Yo hoy por hoy estoy pleno y siento que Angi también entonces para qué forzar las cosas. No tenemos que darle el gusto a nadie, tenemos la mejor relación del mundo y soñamos con mantenernos así de bien sea cual sea la circunstancia", finalizó.

Mira la entrevista completa aquí: