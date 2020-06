Alessandra Rosaldo revela que Aislinn fue su cupido con Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo ha estado más activa en redes sociales durante esta cuarentena y hace unos días publicó un video en su canal de YouTube a lado de Aislinn Derbez, donde habló sobre su relación con Eugenio Derbez. En el clip Alessandra Rosaldo habló sobre el momento en el que Aislinn fue su cupido.

"Regresa con ella, dale el anillo, cásate y él así de bueno, tienes razón", recordó Aislinn Derbez, quien confesó que habló con su padre sobre su relación con Alessandra y le aconsejó que se debía casar con ella.

Durante el video Alessandra Rosaldo mostró su cariño hacia Aislinn Derbez, pues desde que se conocieron lograron llevarse muy bien. Además, la ex integrante de Sentidos opuestos señaló que la hija de Eugenio Derbez ha sido su paño de lágrimas, su compañera, su juez, su maestra y en algunas ocasiones su dolor de cabeza, pero destacó que a pesar de todo siempre ha sido su amiga.

En la conversación, Aislinn Derbez y Alessandra Rosaldo recordaron los momentos que han vivido juntas, pues desde hace 14 años mantiene una buena amistad.

"Nos conocimos en el concierto de unos amigos y yo era muy groupie y me acuerdo perfecto que me la pasaba con mis amigos que eran cantantes. Yo era súper amiga de los de Reik, de los Motel, Kalimba, de todos ellos y te encontré. Fue muy especial porque mi papá ya me había contado de ti y me había dicho que estaba enamorado de ti y yo siempre era la confidente de mi papá", afirmó Aislinn.















Sin embargo, no todo ha sido felicidad, ya que Alessandra recordó un momento complicado cuando ella y Eugenio Derbez comenzaron a vivir juntos y Aislinn regresó de estudiar en Nueva York.

"Digamos que vivíamos él y yo solos, y de repente un día regresó Ais. Por alguna razón no tenía conciencia de que ibas a regresar ¿sabes? entonces un día regresaste (…) Pero siento que fue una etapa en la que ninguno de los tres supimos manejar la situación, cosa que nos llevó a una especia de crisis y que yo terminara saliéndome de la casa y eventualmente separándome de tu papá, esa es la única etapa que yo recuerdo como muy difícil o un poquito complicada entre tú y yo porque aunque nos peleamos tú y yo, sí había como mucha tensión", mencionó Alessandra Rosaldo.

Mientras que Aislinn destacó que en ese momento estaba muy inmadura y no conocía los límites.

"Mi papá no tenía idea de cómo poner límites, ese también era el gran problema. Yo me acuerdo que a mis 24 años y regreso de Nueva York como Pedro por su casa, como toda la vida, es lo mismo de siempre, nada más cambió la madrastra (…) Yo medio manipulaba a mi papá para que me dejara hacer siempre lo que yo quería y siempre lo lograba", comentó Aislinn, quien también reveló que era muy 'noviera'.

"Cuando estaba con Ale (Alessandra) justo era la transición de un novio, entonces llego de Estados Unidos y traje al novio gringo, entonces se quedaba en la casa, después terminé con el novio gringo y luego llevaba a todos mis amigos a la casa pero yo nunca le preguntaba, ni pedía permiso a Ale, yo nada más le pedía permiso a mi papá y él nunca decía que no", confesó Aislinn.

