Madonna participa en protesta antirracista por George Floyd

La cantante estadounidense Madonna participó el sábado en la protesta en Londres en repulsa por la muerte del afroamericano George Floyd en Estados Unidos, mientras que el artista británico Banksy condenó el asesinato y el racismo sistémico de la sociedad en su cuenta de Instagram.

Fotos y vídeos en las redes sociales mostraron a Madonna caminando con muletas entre la multitud en el centro de la capital británica, así como a ciudadanos alucinados por la presencia de la artista, que entonó algunas consignas con los manifestantes, como "No hay paz sin justicia".

Los medios locales señalan que Madonna, de 61 años, se vio forzada a cancelar algunos de los conciertos de su gira "Madame X" hace unas semanas por una lesión en la rodilla.

Miles de personas se manifestaron el sábado en todo el Reino Unido contra el racismo y en repulsa por el asesinato de Floyd a manos de un policía de raza blanca en Mineápolis, y hoy se esperan más protestas pese a las advertencias del Gobierno de no congregarse por el riesgo a contraer el coronavirus.

Madonna at the #BlackLivesMatter protest today in London #BlackLivesMatterUK pic.twitter.com/Yxi7lRYG7K

— zoe (@mdnagoat) June 6, 2020