Exhiben a Bárbara de Regil por 'abusos' a trabajadores

Bárbara de Regil es una de las actrices que más ha causado polémica en redes sociales, principalmente por sus rutinas de ejercicio que comparte en redes sociales. En los últimos días ha sido criticada por sus consejos para enfrentar la violencia y también fue calificada de "racista" por su reacción ante un filtro de tez morena en Instagram.

Pero en esta ocasión, un usuario de Twitter publicó un hilo en el que expone que Bárbara de Regil fue grosera y prepotente durante una sesión de fotos, por lo que dista mucho de lo que publica en redes y sus mensajes de superación.

De acuerdo con el usuario Ricci Fuentes, Barbara de Regil impactó con su actitud antes de la sesión.

"Para comenzar llegó tarde, casi dos horas tarde haciéndonos esperar a todo el equipo con @CabalanMx quien sería el fotógrafo de la editorial, lo cual sería portada ella para la revista, todo esto fue en colaboración sin recibir $ pero si recibimos mal trato!", expuso el usuario.

Añadió que la actriz llegó molesta y les gritaba a sus asistentes. "Cuando por fin llego al llamado, llegó acompañada de su mamá y de su chofer, llego gritándoles a dos asistentes de ella que estaban ahí en el llamado y les reclamó por no avisarles para que les llevaran sus brochas de maquillaje y hasta ahí pues todo medio ok", indicó.

Sin embargo, Ricci Fuentes señaló que Bárbara de Regil se comportó de forma prepotente con la maquillista debido a los productos que se utilizarían en su rostro.

Y hasta a su mamá la trató mal. "Después dijo: “me voy a maquillar yo sola ok?” Y La Maquillista fue cómo pues esta bien, en esto se comienza a maquillar y la mamá le dice “ay este se te vería bien” y Barbara le dijo: tu cállate estoy harta déjame en paz !!", afirmó.

Pero eso no es todo, ya que la bomba explotó cuando el peinador comenzó a tocar el cabello de Bárbara de Regil.

"Cuando le comienzan a hacer el cabello, Mich le aplico protector de calor y ella le pregunta: “me puedes enseñar que me estás poniendo en el cabello?”… y Mich: “claro”. Cuando ella agarra el producto y dice: “aquí no dice protector de cabello", mencionó.

Y comenzó a gritar y decirle a su mamá: “sabes que ? Vámonos no puede ser que no hagan su trabajo (cuando ella no dejo trabajar al equipo)” y en esto le dijo a Mich(peinador) tú préstame un sepillo o un peine Wey”

