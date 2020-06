Recuerdan a Pau Donés como ejemplo de valentía, dignidad y generosidad

View this post on Instagram

Quien mira la vida con tanta pasión acaba iluminando todo lo que le rodea. Así era Pau, músico y amigo, sinónimo de una vida como debe ser vivida, un ejemplo de saborear cada minuto regalado. Son lágrimas de una brevedad que me cuesta encajar y que seguramente tú serías capaz de hacerlo con la etiqueta de grandeza que siempre has llevado puesta. Hasta siempre amigo. @jarabeoficial