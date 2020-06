Destilando amor: Descubre qué actores iniciaron una relación años después de conocerse en la novela

View this post on Instagram

“Me gustan las personas que dicen lo que piensan , pero por encima de todo , me gustan las personas que hacen lo que dicen “. 😍🙌☮️🕉 #congruencia #verdad #honestidad #true #honesty #instagram #instagood #instalike #picoftheday #actress #marthajulia #goodvibes 🙏🙌💋🍀