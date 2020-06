Danna Paola cumple 25 años: cómo lucía antes de las cirugías

View this post on Instagram

@dannapaola as Elphaba in Wicked Mexico! Have you seen Elite?! *btw, this is not a bootleg* 💚 💚 Production: Mexico Musical: Wicked Songs: No hay bien sin castigo (No Good Deed) 💚 💚 💚 💚 💚 💚 #wicked #broadway #bway #musical #musicales #musical #broadwaymusical #musicaltheatre #musicaltheater #wickedthemusical #wickedelmusical #elite #elité #elitenetflix #comediamusical #idinamenzel #kristinchenoweth #wickedbroadway #comediemusicale #dannapaola #glinda #elphaba #glindaandelphaba #elphabaandglinda #galinda #wickedpopular #cecidelacueva