Galilea y Andrea Legarreta se burlan de Raúl Araiza por relación con Consuelo Duval

La actriz y comediante Consuelo Duval reveló en una entrevista con Yordi Rosado que su primer encuentro sexual fue con Raúl Araiza, lo que provocó las burlas de Andrea Legarreta y Galilea Montijo durante el programa "Hoy".

En la entrevista con Yordi Rosado para el programa "La última y nos vamos" de Unicable, Consuelo Duval mencionó que durante la preparatoria trabajó como recepcionista en Televisa, donde conoció a Raúl Araiza, quien fue su primer novio.

¿Qué comerás hoy? Cómo pedir comida higiénica y apoyar a que pequeñas y medianas empresas reactiven sus negocios

"Fue mi primer novio en recepción, o sea yo trabajaba en recepción y él iba a saludarme todos los días. Él trabajaba en Senda de Gloria", recordó Consuelo Duval, quien también confesó que Raúl "El Negro" Araiza no la llevaba hasta su casa en Tlatelolco sino que la dejaba en el metro por miedo a la zona en la que ella vivía.









Publicidad









"Me dejaba en el Metro Viveros (…) Me decía 'ay Pachita es que ir a tu casa me da miedo que me vayan a quitar mis cosas"", mencionó Consuelo Duval.

Asimismo reveló que durante su relación tuvo su primera vez con Raúl Araiza en un hotel. "Era un hotel de los de cortina porque hasta yo me agaché (…) Se bajó la cortinita, él pagó y así", detalló la comediante y actriz.

Tras estas fuertes declaraciones, Raúl Araiza se mostró incómodo durante el programa "Hoy" mientras Galilea Montijo y Andrea Legarreta se reían.

"Con la pena te puedo agarrar aquí…de la nalga también te voy a agarrar", mencionó Galilea mientras se reía.

Aquí el momento…

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

¿Cómo consultar en línea las boletas de calificaciones 2020 de la SEP? Las boletas de calificaciones 2020 de la Secretaría de Educación Pública se podrán consultar en el portal del Sistema de Información y Gestión Educativa.

Aracely Arámbula combina un mini top con blazer en un look sexy y formal a la vez Es la más sensual de las telenovelas

Loret de Mola publica foto y reviven romance con Laura G en redes En 2011 los conductores fueron captados en una cabaña en La Marquesa

Venga la alegría: así reaccionaron los conductores durante el sismo Durante el sismo los conductores de Venga la alegría se resguardaron en el área de seguridad

También puedes ver: