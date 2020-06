'Alfalfa', de Los pequeños traviesos, es detenido por inhalar productos químicos

La ex estrella infantil Bug Hall, conocido por interpretar al épico Alfalfa en la cinta The Little Rascals o Los pequeños traviesos, fue arrestado durante el fin de semana después de que lo descubrieron presuntamente inhalando productos químicos.

De acuerdo con el sitio TMZ, el actor fue arrestado en Weatherford, Texas, el sábado 20 de junio. Las autoridades locales respondieron a las llamadas sobre una posible sobredosis en un hotel de la región.

Según un informe policial difundido por Fox News, las personas que informaron el incidente afirmaron que había "alguien resoplando por el contenedor".

Bug Hall fue llevado a la cárcel del condado de Parker el sábado, pero fue liberado al día siguiente después de pagar una fianza de 1,500 dólares, sin embargo, recibió un cargo por posesión de drogas e inhalar o ingerir una sustancia química volátil.

Alfalfa from 'Little Rascals' Movies Arrested for Huffing Air Duster https://t.co/ztKaG4kIPh — TMZ (@TMZ) June 23, 2020

