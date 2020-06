Por qué José Eduardo Derbez abandonó a su padre y eligió a Victoria Ruffo

La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fue complicada durante la década de los 90, al grado que tuvieron que competir por el cariño de su hijo José Eduardo Derbez, quien finalmente fue a vivir con su mamá porque le compró una lujosa camioneta.

“Me mandó a la fregada y dejó de vivir conmigo por una camioneta”, confesó el comediante mexicano sobre la etapa en la que compartió casa con su hijo menor.

Te puede interesar:

Cómo pedir comida higiénica y apoyar a que pequeñas y medianas empresas reactiven sus negocios

Derbez recordó que hace muchos años, José Eduardo se mudó a su casa tras una fuerte discusión con "la reina de las telenovelas".

“Un día se fue a vivir conmigo. Me dijo: ‘Pa, me peleé con mi mamá y me voy a ir a vivir contigo’. Yo (dije) ‘¡What!’ porque no podía creer que se hubiera peleado con su mamá… (Pensé) ‘Te van a desheredar’”, le contó a Vadhir Derbez para su canal de YouTube.

Sin embargo, Eugenio detalló que la decisión duró poco tiempo debido a que Ruffo convenció a José Eduardo de volver a vivir con ella con comprarle una camioneta.

El actor y productor recordó cuando José Eduardo le pidió un automóvil para trasladarse, pero surgió la tentadora oferta de su ex pareja.

“Se lo renté (un auto más económico) y no le gustó… en esas le habló la mamá y le dijo ‘si te vienes conmigo y dejas a tu papá te voy a dar una camioneta'”.

El joven de 28 años negoció con su padre la estadía en su casa, pero finalmente se decidió a regresar con su mamá.

“Se fue, me mandó a la fregada y dejó de vivir conmigo porque le ofrecieron una camioneta”, contó entre risas Derbez. “Le dieron su camioneta del año y dejó de vivir conmigo. Se regresó con su mamá. Luego ya entendió, nunca me lo dijo, pero lo sospecho”, añadió.

Eugenio y Vadhir coincidieron en que José Eduardo siempre ha sido muy apegado a Victoria Ruffo y que incluso tiene “mamitis”.

TE RECOMENDAMOS VER