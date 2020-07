Ingrid Coronado publicó foto sin maquillaje: "Me daba miedo mostrarme tal cual soy"

View this post on Instagram

Hace algún tiempo, no mucho, me daba mucho miedo mostrarme tal cual soy. ⁣⁣ ⁣⁣ Desnudar mi cara y mi mente ante las personas. ⁣⁣ ⁣⁣ Maquillaje, extensiones, pestañas postizas, filtros, correcciones…⁣⁣ ⁣⁣ Pero a medida que me acepto como soy, he ido despojándome de los juicios sobre mi y mi aspecto. ⁣⁣ ⁣⁣ Primero me deshice de mis extensiones, luego de las pestañas postizas, deje de corregirme en las fotos, le bajé a la intensidad de mis filtros y maquillaje. ⁣⁣ ⁣⁣ Así como estoy en esta foto, así soy yo. ⁣⁣ ⁣⁣ 𝐒𝐢𝐧 𝐟𝐢𝐥𝐭𝐫𝐨, 𝐧𝐢 𝐦𝐚𝐪𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚𝐣𝐞. ⁣⁣ ⁣⁣ Así, con mis imperfecciones, con los signos de mi edad. ⁣⁣ ⁣⁣ 𝐀𝐬𝐢́ 𝐬𝐨𝐲 𝐲 𝐦𝐞 𝐚𝐦𝐨. ⁣❤️⁣ ⁣⁣ Eso no quiere decir que no me dé un poquis de ayudadita ¿eh? ⁣⁣ ⁣⁣ Bien dicen que no hay mujer fea sino mal iluminada jaja por eso cuido la luz y sólo me hago mi microbladding con @abigail_menchaca que es la mejor del mundo mundial! 😍⁣🌎⁣ ⁣⁣ Te gustaría compartirme de ¿que juicios e inseguridades has logrado despojarte? 😊⁣⁣ ⁣ #AmorPropio #Seguridad #Autoestima #MeAmo #Amor #Feliz #Agradecida #Microbladding #Mundo #Cuarentena #QuédateEnCasa