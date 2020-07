Fanny Lu estrena 'En mis tacones' con poderoso mensaje para las mujeres

Fanny Lu estrenó su canción En mis tacones que realizó junto a la cantante mexicana Paty Cantú y la cantante estadounidense, Melanie Pfirrman. En entrevista con Publimetro, la cantante colombiana y Paty Cantú hablaron sobre lo importante que es enviar un mensaje positivo a las mujeres. Cabe destacar que el videoclip de la canción se realizó por separado debido a la pandemia y cada una de las cantantes grabaron su parte desde sus hogares.

¿Cómo fue el proceso creativo de esta canción?

Fanny Lu: –Es una canción muy empoderadora y a mí me dio mucho gusto cuando entramos al estudio y salimos con una canción así, con un mensaje tan contundente pero también divertido. A mí en la música me gusta darle un toque más jovial pero que el mensaje sea claro y contundente pero que se pueda cantar, que empodere a la mujer y la invite a la alegría, no a la depresión sino a pensar que es poderosa, que exista esa sensación de empoderamiento real de la mujer y de buena vibra. Este tema lo hicimos el año pasado, inspirado en ese símbolo tan representativo de la mujer como lo es el tacón porque es algo tan difícil de portar pero tan empederador. A través de este símbolo tan femenino invitamos a los hombres a que se pongan en nuestros zapatos pero no solo los hombres también a las mujeres para ponerse en los zapatos de otras mujeres para sentir empatía entre nosotras porque juntas somos más fuertes, cuando nos acompañamos podemos lograr mucho más que cuando trabajamos solas.

¿Cómo se dan estas colaboraciones?

Fanny Lu: –Siempre he tenido a Paty muy en mi corazón, de hecho hemos compartido muchos momentos juntas y además, ha estado conmigo en La voz como asesora de mis niños. Es una persona dulce, tierna y con mucho que decir, compone de manera increíble, habla con mucha firmeza, muy talentosa, me encanta su voz y me encanta su ser. Cuando tuve la oportunidad de escribir esta canción con una amiga muy querida siempre pensé en Paty y se la mandé. Lo bonito fue que nos encontramos en el mismo punto de seguir conectándonos con las mujeres y le encantó la canción porque cuando colaboras es muy importante que la canción te represente y en proceso de enviar un mensaje contundente y poderoso que rico es disfrutarlo, divertirnos, ayudarnos y apoyarnos que es lo que todas las mujeres debemos hacer.

¿Qué significa para ti esta canción?

Paty Cantú: –Cuando me llegó esta invitación me encantó porque es Fanny y la adoro porque es súper talentosa, tiene una gran trayectoria y la canción es muy buena. Este tema presenta estos ritmos de raíz colombiana y también tiene una parte ideológica que para mí se alineaba mucho con lo que yo quiero promover que es la igualdad y la fortaleza de la mujer a través de lo que hago. La parte de ponte en mis tacones yo la entiendo como una metáfora de que en los tacones se camina de una forma muy incómoda y te duele la espalda pero, sin duda, uno se eleva y para mí es una representación muy clara de que parte del empoderamiento de las mujeres está nuestro sufrimiento detrás, esa búsqueda de buscar igualdad. Ojalá que de poquito a poco, con protestas, con canciones y con alianzas como esta que puede parecer algo muy inocente pero es algo muy poderoso que hay una colombiana, una mexicana y una estadounidense presentando el mismo frente y espero que un día todos aprendamos a respetar la lucha por la equidad y hacer que sea menos difícil para los que vengan.

¿En qué punto de tu vida decides componer esta letra?

Fanny Lu: –La mujer es mi mayor inspiración a la hora de escribir y con esta misma inquietud esto al estudio y siempre digo voy a escribir una canción de amor pero al final termino escribiendo de otra cosa. Soy muy introspectiva, siento que cada dolor de mi vida me ha dejado una enseñanza y esas enseñanzas alimentan mis canciones, en ocasiones no solo son experiencias mías sino de gente mi alrededor, de mujeres que viven historias complejas y creo que hay mucho por aprender, mucho por amarnos. Para mí el empoderamiento nace de tu interior, en el momento en que tú aprendes a amarte, a valorarte. Tenía un pequeño tacón en el estudio y me recordaba lo my mujer que soy, lo muy femenina que soy y lo feliz que soy de ser mujer y quiero seguir conectada con mis mujeres.

¿Esta canción representa las virtudes de las mujeres?

Paty Cantú: –Para mí esta canción representa mucho el orgullo de la mujer en el sentido de mostrar sus virtudes y fortalezas y decirlas sin culpa porque nos han enseñando que la culpa es parte de la virtud, no podemos decir lo que hacemos bien sin que se piense que somos soberbias y no, la mujer tiene todo el derecho de mostrar para qué es buena, me mantengo sola, salgo adelante en esto y creo que con toda la sencillez que tiene esta canción es brillante porque pone eso muy claro de una forma muy accesible para la gente.

“Creo que este tema es un ejemplo para todas la mujeres de lo importante que es trabajar juntas porque nos encanta que la otra brille y que nos dé la mano para brillar juntas. Hicimos esta canción pensando en la sensibilidad, la postura y el rol de la mujer que en muchas ocasiones no es comprendido”, dijo Fanny Lu.

También puedes ver: