Penélope Menchaca anuncia que 'Enamorándonos' sale del aire

Penelope Menchaca reveló que el programa Enamorándonos saldrá del aire debido a la pandemia de coronavirus, pues de acuerdo con la conductora cada vez es más difícil realizar el programa.

Durante el programa "Venga la alegría", Penélope Menchaca dio la noticia de que el programa tendrá una pausa debido a la pandemia de Covid-19, por lo que será el próximo viernes cuando se realice el último programa.

"Les cuento. Todos sabemos lo que estamos viviendo, la pandemia que estamos viviendo y por lo que estamos pasando y pues yo estoy conduciendo un programa que se llama Enamorándonos y el amor a la mexicana es muy complicado, no hay manera de hacer que los pequeños calenturientos dejen de apapacharse, dejen de besuquearse, tratamos por todos los medios de hacer un programa diferente en el que hubiera una sana distancia, les pusimos hasta un vidrio en medio", mencionó Penélope Menchaca.

Además destacó que los "amorosos" constantemente están dándose muestras de cariño, por lo que es muy difícil estarlos separando.

"La realidad es que así es como amamos los mexicanos y es bien difícil tener por ejemplo al Oski que está tan enamorado de Aleja y en un momento en el que le entra la pasión sale corriendo y la besuquea, no puede estarlos quitando, no puede estar uno pidiéndoles 'no se toquen, no se agarren' (…) Esa es nuestra manera de amar, es la realidad", destacó la conductora, quien tiene pocas semanas dentro del programa, pues antes era conducido por Carmen Muñoz.

Asimismo Penélope Menchaca indicó que esta pandemia ha afectado mucho a los mexicanos. "Nosotros, a los mexicanos en sí, esto nos está costando trabajo porque somos mucho de tocar", dijo.

Por lo que enfatizó que tendrán que hacer una pausa hasta que la situación mejore, pues a pesar de que tomas las medidas sanitarias correspondientes como medir la temperatura, entran con cubrebocas, tratan de mantener distancia. Sin embargo, confesó que no quieren poner en riesgo a las personas que forman parte del programa.

¡Nos visita nuestra querida @MenchacaOficial para compartirnos en exclusiva que @EnamorandonosTV tendrá una pausa debido a la pandemia que vivimos! 🙌❤📺 #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/gWh9poMe1q — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 28, 2020

