'Chespirito' sale del aire en todo el mundo

Chespirito saldrá del aire en todo el mundo, así lo dio a conocer su hijo Roberto Gómez Fernández por medio de su cuenta de Twitter en el que enfatizó estar muy triste por la noticia.

No te pierdas: Te decimos las razones del por qué Galaxy es la mejor opción para Android

Los programas del fallecido comediante son de los más emblemáticos de la televisión mexicana, además de que cuentan con gran popularidad en el resto del mundo. Por lo que tras la decisión miles de fanáticos mostraron su tristeza e inconformidad ante tal anuncio.

Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos. — Roberto Gomez Fernán (@ElAguila_Gomez) August 1, 2020

De acuerdo con el portal Infobae, el pasado 31 de julio fue el último día en el que se transmitieron los programas de Roberto Gómez Bolaños tanto en televisión como en Internet. Además, el conductor de Univisión, Raúl Brindis declaró que lo anterior se debió a problemas económicos y legales entre Grupo Chespirito y Televisa.

"Por problemas económicos y legales entre Grupo Chespirito y Televisa se ha detenido toda transmisión de sus programas en televisión abierta en México y más de 20 países. El 31 de julio fue el último día de transmisión ininterrumpida de los programas de Roberto Gómez Bolaños", dijo.

Lamentan su adiós

Usuarios de redes sociales lamentaron que los programas de Roberto Gómez Bolaños dejen de transmitirse y por medio de Twitter expresaron su tristeza.

"La verdad yo soy de la generación que en Argentina podía disfrutar junto a sus padres y hermanos de Chespirito y sus personajes…si faltan el respeto a docentes es xq no hay educación y límites en casa.Preocupese por la ROMANTIZACION de los NARCOS de las novelas".

"Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo… Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia.".

"Que falta de respeto a una leyenda del humor, muchas generaciones crecimos viendo sus programas, gracias x las alegrías y los momentos tan lindo que nos hicieron y nos seguirán haciendo vivir, Ecuador TQM", fueron algunos de los comentarios de usuarios de redes sociales tras la noticia.

El mejor progrma de todos los tiempos!! en Colombia y sur América lo amamos. Que triste los comentarios de los mexicanos. Nadie es profeta en su tierra definitivamente. — Iovanna (@Giosinko) August 2, 2020

Pero eso no fue todo, ya que Florinda Meza también expresó su opinión al respecto y afirmó que esto ocurre en un momento cuando el mundo necesita más diversión.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

Roberto Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años de edad y dejó un legado en la comedia y en la televisión en diversos países del mundo. Creó personajes como "El Chapulín Colorado", "El Chavo del Ocho", "Dr. Chapatín", entre muchos otros.

También puedes ver: