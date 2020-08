Tristes noticias para Luis Miguel, muere Martha Codó

View this post on Instagram

Murió mi amiga Martha Codó, una señora fantástica 💖 Muuuuy simpática, divertida y fan número 1 de Luis Miguel. DEP Martita querida! 💐💐💐 Un abrazo enorme a @LMXLM que sé que la quería mucho, a su familia y a su Club @contigoaladistancialuismiguel