¡Así se le declaró! Belinda revela todo sobre romance con Christian Nodal

Belinda y Christian Nodal son una de las parejas del momento, pues hace unos días los cantantes y coaches del programa La Voz confirmaron que tiene una relación amorosa. Aunque en muchas ocasiones los famosos prefieren no dar detalles de sus relaciones, este no es el caso, ya que Belinda reveló todo sobre su romance con el intérprete de Adiós amor.

Belinda afirmó que se encuentra muy feliz y enamorada; además confesó que fue en Puerto Vallarta donde Christian Nodal se le declaró, así lo reveló a la revista TVNotas.

"Lo que puedo decirles es que estoy feliz y muy, muy enamorada (…) Acabamos de cumplir cuatro semanas y cada día ha sido maravilloso. Estamos felices disfrutando el amor que hay entre nosotros", mencionó Belinda a la revista de espectáculos.

La cantante de Bella traición también recordó el momento en el que conoció a Christian Nodal y cómo se dio el flechazo.

"De hecho, a Christian lo conocí hace poco menos de un año en la entrega de los Premios de la Radio 2019, en Grand Prairie, Texas. Debo confesarte que yo canté en esa ocasión el tema ‘Amor a primera vista’ y él estaba sentado hasta adelante, y en varias ocasiones vi que no me quitaba la mirada de encima (…) Tuve el arrebato de bajarme del escenario, dirigirme hacia él, cantarle y bailarle. Ahora que veo el video me muero de risa, pues nunca me hubiera imaginado que meses después sería mi novio", dijo la cantante de 27 años de edad.

Así inició el romance…

Aunque después del dicha entrega de premios, Belinda y Christian Nodal no volvieron a tener contacto fue en La Voz donde se dio el flechazo.

Christian Nodal desmiente que su relación con Belinda sea publicidad La pareja se ve realmente enamorada

"Al principio teníamos fecha de iniciar las grabaciones en marzo pasado, pero desafortunadamente por la pandemia las grabaciones se retrasaron hasta mayo, ahí fue cuando volvimos a reunirnos (…) Cuando empezamos las grabaciones, pensé que yo no le caía nada bien a Christian, llegaba y saludaba a todos, muy educado, y yo sentía que él no me contestaba, lo sentía distante, distraído, hasta podría decirte que grosero, y comenzó como a caerme bastante pesado", destacó.

Instagram

Belinda confesó que con el paso del tiempo, la relación con Christian Nodal fue cambiando, pues ella ya lo veía distinto y su mirada le transmitía mucha paz.

"La verdad, creo que todo cambió por un mensaje que me mandó. Me mandó uno a las tres de la mañana, era una canción que él compuso y que me cantó; me pidió que la escuchara y que le diera mi punto de vista, que para él era muy importante lo que esa canción me transmitía (…) Me fascinó, la escuché y de verdad puedo decirte que es una canción maravillosa; de inmediato le pregunté si él la había escrito y a quién se la había dedicado. Christian me respondió que la canción era para mí, que yo había sido su inspiración y su musa para poder componer ese bello tema, el cual sólo he escuchado yo. Me sentí muy halagada. Te puedo decir que a Christian lo admiraba como artista y como ser humano, pero hoy puedo decir que estoy feliz y enamorada", mencionó Belinda.

Cabe destacar que Belinda ha sido muy reservada en cuanto a sus romances, pero aseguró que esta vez es diferente, pues Christian Nodal sí es digno de su amor. "Tengo más de 10 años que no había llegado a mi vida un hombre digno de mi amor, de mi corazón, y puedo asegurarte que Christian lo es, ése es el motivo por lo que ambos decidimos hablarlo", dijo.

La declaración de amor…

La cantante relató cómo fue el momento en el que Christian Nodal le declaró su amor y le pidió que fuera su novia.

"Me pidió que fuera su novia de una manera muy especial, increíble: me invitó a pasar unos días en Puerto Vallarta y me tenía preparada una cena mágica; había música, fuegos artificiales y de repente se iluminaron unas letras gigantes que decían: ‘¿Quieres ser mi novia?’ (…) Me quedé impactada, estaba muy emocionada por lo que Christian estaba haciendo por mí, así que no dudé ni un solo momento en decirle que sí deseaba ser su novia; nos abrazamos, nos besamos y desde ese momento empezamos esta maravillosa historia de amor", mencionó.

Christian Nodal tiene 21 años de edad mientras que Belinda tiene 27 pero confesó que no le importa la diferencia de edades.

Dejaron a los fans sin ver beso / Foto: Captura de Pantalla La Voz

"No, en lo absoluto nos importa la diferencia de edades; yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años… aparte, Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis", dijo.

Además reveló que ya conoció a sus suegros. "Sí, ya conocí a su mamá y a su papá; la verdad es que ambos se han portado maravillosos conmigo, son personas increíbles y están felices con nuestra relación".

Mientras que Christian Nodal también ya conoce al padre de Belinda. "Conoce a mi padre, y a mi madre sólo por FaceTime porque aún no está en México, se encuentra en España. Mis padres comparten con nosotros esta gran felicidad y afirman que hacemos una pareja muy bonita”.

Belinda aseguró que lo que más le gusta de Christian es su sonrisa. "Me gusta mucho su sentido del humor, lo amable, caballero y atento que es conmigo.

Ante los señalamientos de que su relación es un únicamente por publicidad, Belinda mencionó que acordó con Christian en no enfocarse en lo que la gente dice. "Es algo que estamos viviendo nosotros y créeme que la verdad ninguno de los dos nos prestaríamos a algo así, lo que estamos viviendo es algo real", indicó.

Mientras que Christian Nodal confesó a TVNotas que se siente muy suertudo de esta relación con Belinda. "Soy el hombre más feliz y suertudo de tener a una mujer como Belinda (…) Di la noticia en redes porque no tenemos nada que esconder", dijo el cantante y compositor, quien además adelantó que próximamente realizará un dueto con ella.

