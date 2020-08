Ximena Navarrete: Los concursos son una plataforma para impulsar a la mujer

Ximena Navarrete recordó junto con Publimetro ese momento que vivió el 23 de agosto de 2010, cuando fue elegida la mujer más bella del mundo y puso el nombre de México en alto, al obtener la corona en Miss Universo.

La tapatía, de 32 años, compartió recuerdos de ese momento, al convertirse en la segunda mexicana en obtener la corona de la mujer más bella del mundo.

También, opinó sobre la iniciativa de algunas legisladores para eliminar los concursos por considerarlos que incurren en violencia simbólica.

“A mis 32 años todavía tengo muchos sueños y quiero emprender nuevos negocios. No descartaría regresar a hacer una película o televisión. Me veo como una niña muy segura, madura, luchona y trabajadora, eso me llana de orgullo. Nos vemos en el aniversario numero 20 [risas]", compartió Ximena Navarrete en entrevista exclusiva.

¿Qué recuerdas el día de la coronación?

— Lo primero que llega a mi mente cuando llega la coronación del día de la final de Miss Universo, es muchísima emoción, alegría, también nervios, porque en ese momento estaba súper nerviosa. En el momento que anunciaron que México había ganado, pensé mucho en México, en el logro que estaba teniendo y trayendo a mi país.

Me acordé de mi familia y hermana que estaba ahí, pero no los podía ver, porque no los ubicaba en el escenario y no sabía dónde estaban sentados. Sabía que estaban muy cerca del escenario, pero nunca los pude ubicar bien.

El día completo de la coronación que fue el 23 de agosto de 2010 empezó muy temprano y claro veníamos de un mes de concentración en Las Vegas, de ensayos y grabaciones. Ese día era de mucha emoción, sobre todo de decir: 'ya llegamos al momento, por el cual estuve preparándome y trabajando mucho'. El momento que anunciaron que México había ganado, si estaba muy súper nerviosa, el resultado fue muy bueno.

A 10 años de la coronación, ¿cuáles son las reflexiones?

— En estos 10 años ha pasado un poco de todo en mi vida, tanto personal como laboralmente. He vivido cosas muy padres, muy positivas, además he tenido momentos altos, bajos, buenos y malos, pero de todo he sacado mucho aprendizaje. Tengo suerte de pasar mi aniversario, bueno de una manera muy peculiar [risas], porque estamos viviendo una pandemia, una situación inesperada.

Digamos que no pensaba que mi aniversario número 10 iba a tocarme en medio de una pandemia, pero estoy muy agradecida con Dios y con mi familia. Vienen reflexiones de mucho trabajo, esfuerzo, amor a mi país y acordarme porqué decidí meterme a un concurso de belleza, fue justamente eso, para dejar en alto a mi país.

Ser Miss Universo te permitió viajar y apoyar causas, ¿cómo cambió la mirada hacia el mundo?

— Te hace valorar de dónde vienes, la familia, tu país, la cultura, las raíces y apreciar lo valioso que tenemos en México. También ver las diferentes condiciones humanas en el mundo, porque la gente vive de muchas maneras, a veces no se valora lo que tienes y nos quejamos por tonterías o por situaciones que son irrelevantes. Te das cuenta de lo que existe en el mundo, y cuál es la realidad de muchas familias que padecen tantísimas cosas.

Me topé con gente muy valiosa en cada una de estas causas por la que trabaje, por el VIH, Operación sonrisa, fundaciones de cáncer, madres solteras y para apoyar a latinos. He tenido la oportunidad de tocar muchas puertas en ese aspecto y aprender de cada tema.

¿Te gustaría regresar el tiempo para vivir algo en especial?

— A veces sí se me antoja [risas], porque a lo largo de estos años he tenido momentos muy bonitos, no nada más cuando fui Miss Universo, sino que a lo largo de estos 10 años he tenido momentos especiales.

Me gustaría regresar el tiempo a esos momentos que tenía 22 años, tal vez a esa edad no piensas que el tiempo pasa demasiado rápido, piensas que todo es eterno. Fui Miss Universo durante trece meses, cuando menos lo pensé ya estaba terminando.

Tal vez sí me gustaría tener un poquito de conciencia en entender que la vida se pasa volando, cada que cumplo un año más de vida, lo voy entendiendo mejor. Haciendo balance de estos 10 años, si hay momentos positivos y alegres.

¿Qué objetos guardas del día de la coronación?

— Guardo la corona, guardo las bandas de Miss Universo, porque son dos bandas diferentes: una es blanco con la orillas plateadas y la otra, es blanca con orillas negras. Mi vestido, por supuesto, que está intacto, ni siquiera lo he metido a lavar, ni a la tintorería, ni nada, lo tengo así justamente como me lo puse y quité ese día.

Solamente me lo he puesto tres veces: el día de la coronación, el día que se hizo la develación de mi figura de cera en la Ciudad de México, y en mi quinto aniversario para una sesión fotográfica y sigue intacto.

Quiero que se quede con la energía de ese día tan especial.

¿Qué virtudes se han fortalecido y que debilidades aún persisten?

— Siguen mis ganas de dar lo mejor siempre. Tengo una mentalidad de que cuando quiero algo, solo tengo que trabajar y esforzarme por ellos, como hacer tu máximo esfuerzo para obtener un gran resultado. Así es como lo he hecho en mi vida laboral y personal, es lo que conozco y funciona.

Incursionar en el cine y la televisión fue súper divertido, porque realmente no me metí a concursar con la intención de ser actriz, solo de dejar a mi país en el alto, lo demás vino por añadidura.

Tendré muchas debilidades, soy un ser humano lleno de virtudes y defectos, pero no me gusta no enfocarme en las debilidades, sino en lo positivo.

¿Qué implica saber que eres parte de la historia de figuras que han puesto en alto el nombre de México?

— Me da mucho orgullo, ese fue el fin de meterme al concurso de belleza. Mucha gente podrá pensar que los concursos son superficiales o que no representan -realmente- a las mujeres o cómo son las mujeres en México.

Me siento orgullosa, porque habrá gente que esté en otros ámbitos como el deporte, arte, música o política, donde cada uno lo hace a su manera, yo fui a través de un concurso.

¿Qué opinas sobre la iniciativa de cancelar los concursos de belleza por violencia simbólica?

— Me parece algo completamente innecesario. Me parece que quitar el concurso de belleza o el querer imponer que el concurso de belleza esté relacionado con la violencia de género, me parece fuera de lugar, no tiene absolutamente nada que ver un concurso de belleza con la violencia de género, en mi perspectiva -por supuesto- es algo que yo pienso.

Me parece que nuestro país está lleno de problemas, carencias, de situaciones complicadas, de problemas realmente serios y enfocarse en hacer una ley que hable de los concursos de belleza en México, ¿en serio? Me parece que hay cosas más importantes que ver en el país, que enfocarnos en poner un concurso de belleza como violencia de género.

Me parece más violencia de género que quieran imponernos que el concurso esté mal visto. Yo como mujer tengo derecho a decidir si quiero meterme o no a un concurso de belleza. Creo que el cancelar un concurso de belleza es cancelarte como mujer una opción que tu deberías ser libre de tomar.

Si yo no estoy de acuerdo con los concursos, yo no tengo porque meterme, pero si soy una mujer mexicana que estoy de acuerdo y pueden ser una plataforma importante que pueden ayudarme a realizar un sueño o trabajo, pues tengo derecho a tener esa opción.

Concursos de belleza podrían desaparecer en México

Mi pensar es que yo tuve una excelente experiencia metiéndome al concurso, fue limpia, honesta, positiva, de mucho esfuerzo y trabajo, fue una historia linda de éxito. Yo no podría decir nada malo de los concursos de belleza, porque tuve el apoyo de mi familia, siempre estuve muy cuidada con los pies en la tierra, que eso es algo que agradezco a mis papás.

Un concurso es una gran plataforma que puede impulsar a una mujer, empoderarla, darle una voz que inspira, ser un ejemplo para otras personas en el mundo o promover a su país. Hay una gran industria atrás de los concursos, hay un gran fanatismo detrás.

Cancelarlos, omitirlos o hacerlos menos, es quitarte a ti como mujer una opción y la libertad de decidir.

¿Cómo vives estos tres años de casada?

— Mi corazón está alegre por poder vivir este décimo aniversario, vivirlo desde otro punto, ya como una mujer casada. Son tres años viviendo otra etapa completamente distinta y diferente en mi vida, también muy buena y positiva; obviamente en un futuro me encantaría tener hijos.

Los últimos tres años que tengo de casada he estado enfocada en ello, quiero cultivar esta parte de mi vida personal, que siempre quise fortalecer.

¿Qué proyectos vienen?

— Tengo muchos pendientes. A mis 32 años todavía tengo muchos sueños, quiero emprender nuevos negocios. Tengo por ahí cositas que aún quiero desarrollar. He seguido con mis proyectos más escogidos, en los tiempos que me favorecen, porque paso mucho tiempo fuera de México.

Hay algo que he estado trabajando desde hace unos meses, espero pronto tener, lo estoy desarrollando junto a mi hermana (Mariana Navarrete). No descartaría regresar a hacer una película o a la televisión, pero otras cosas vendrán.

De niña a mujer

"Han cambiado muchas cosas en mi vida, era una niña de 22 años, lo que ha cambiando es que antes estaba en los veinte y ahora estoy en los treinta [risas]. Me veo como una niña muy segura, madura, luchona y trabajadora, eso me llana de orgullo… ¡Nos vemos en el aniversario número 20 [risas]".



