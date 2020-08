Adele vs Rihanna ¿Cuál se ve mejor en un look jamaiquino?

Las redes sociales se incendiaron el domingo 30 de agosto cuando Adele publicó una foto donde aparece en bikini y un peinado estilo jamaiquino, desatando los halagos de millones de fanáticos pero también, como era de esperarse, algunas críticas.

Adele ha sido acusada de "apropiación cultural" por algunos usuarios en las redes sociales al hacerse en su cabello unos nudos bantú, típicos de las mujeres de raza negra en Jamaica, pero la cantante al parecer no se vio afectada por eso, al hacerlo sin ninguna malicia.

La intérprete de Someone Like You y Hello, con este peinado, se puede comparar con otras cantantes que lo han tenido como Rihanna y Beyoncé. La diseñadora de la marca Fenty lo lució acompañada de un look gótico, con maquillaje oscuro y un vestido de encaje negro.

Beyoncé, por su parte, peinó su cabello en bantús para un video musical, acompañando el estilo con unas trenzas largas. Un fan de Adele comentó "sus nudos bantú lucen bien, ahora quiero ver cómo se verán cuando se los quite".

La británica tuvo este makeover, con el que presumió su abdomen plano y pequeña cintura, para asistir al carnaval de Notting Hill, donde se celebra la cultura negra en Londrés. Escribió en el post "Feliz por lo que sería el carnaval de Notting Hill, mi amado Londres".

Desde que publicó su nueva figura, tras perder 45 kilos de peso, la cantante no ha dejado de llamar la atención de sus fans, unos que esperan con ansias verla de nuevo en el escenario cuando estrene su nuevo álbum.

