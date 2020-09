5 formas de usar maxi faldas coquetas al mejor estilo de Carmen Villalobos para verte más alta

Si Carmen Villalobos algún día se retirara de la actuación, fácilmente podría hacer carrera como modelo. La actriz colombiana tiene un porte increíble, una exquisita elegancia y además y una figura estilizada en la que luce bien cualquier prenda de ropa que se ponga.

Las maxi faldas tienen un gran espacio en su armario, son una de sus prendas favoritas y las combina de maneras coquetas con camisas, tops y blusas dependiendo de la ocasión. Si quieres armar tu propio look con faldas largas pero no estás muy segura de cómo llevarlas, inspírate en el look de Carmen Villalobos.

Carmen Villalobos luce exquisita con una pijama de seda rosada mientras limpia su cutis antes de dormir Es glamorosa hasta para irse a dormir

Cómo combinar las maxi faldas al estilo de Carmen Villalobos

De seda

Es una tela muy sensual y vaporosa, que se ajusta a cualquier tipo de cuerpo siendo muy favorecedora para estilizar la figura. En el caso de la actriz colombiana, llevó una de estilo plisada y con estampado azul y beige, combinando con una camisa blanca de mangas largas y anudada en la zona del pecho. Le dio un toque de lujo con unos grandes aretes dorado en forma de palmera.

Plisada

Las prendas de vestir plisadas son muy coquetas y extravagantes, y si es metalizada y multicolor como la de Carmen Villalobos, puedes mejor. Fue el centro de las miradas en un pasado programa de Un nuevo día, llevando esta prenda con un crop top amarillo.

Carmen Villalobos muestra su lado rebelde en leggings de cuero con crop top blanco y chamarra Enamoró con este look arriesgado

De lunares

Los lunares siempre nos dan un aire retro encantador, y lucen espectaculares en esta maxi falda roja que la protagonista de Sin senos no hay paraíso en un pasada salida, en la que se vio hermosa además con este crop top blanco de tiras gruesas y tenis deportivos.

Ajustada

Las faldas largas y ajustadas, tipo tubo, son perfectas para realzar la figura femenina y agregar mayor sensualidad a tu look. El blanco es un tono muy elegante y seductor, y Carmen supo llevarla como toda una reina al posar junto a su esposo, Sebastián Caicedo.

Floral

El estampado floral es perfecto para la temporada de primavera/verano, pero ¿quién dice que no lo podemos usar en todo el año? Seguro te verás como toda una artista si usas una maxi falda floral con un top de mangas abullonadas al estilo de Carmen Villalobos.

Te recomendamos en video