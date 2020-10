Demi Lovato revela cómo descubrió que es bisexual

Demi Lovato es una de las celebridades que ha tenido que enfrentar diversos retos en su carrera como sus trastornos alimenticios, el consumo de drogas y hablar abiertamente de su orientación sexual. Pero en esta ocasión, la cantante de 28 años de edad decidió revelar cómo fue que se dio cuenta de que es bisexual.

Durante una charla en Facebook con el diseñador Tan France, Demi Lovato comentó que se dio cuenta de su orientación sexual cuando vio la película Juegos sexuales, la cual protagonizaron los actores Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Resse Witherspoon, Selma Blair en 1999.

"Fue cuando era muy pequeña, definitivamente no tenía que estar viendo Juegos sexuales, pero lo hice. Y fue en esa escena en la que se besaron en el césped del parque. Yo estaba como 'oh, espera un minuto realmente me gusta, quiero probarlo' y luego cuando tenía 17 realmente lo probé y fue cuando supe", aseguró Demi Lovato.

Además, la intérprete de canciones como Sorry not sorry, Confident, Tell me you love me, entre muchas otras afirmó que al principio decidió contarle a sus amigos sobre su orientación sexual, después a su hermana mayor a los 17 años y por último a sus padres.

Por lo que Demi Lovato recordó el momento en que tuvo que decirle la verdad a su madre, ya que estaba por tener una cita romántica con una chica y existía el riesgo de que las captaran juntas.

"Sentí que tuve un secreto por muchos años. Pero sentí que realmente quería ser mi yo auténtico y estaba cansada de tenerla dentro de mí. Yo estaba a punto de salir con una chica y si mi mamá lo veía, le dije 'hola mamá sólo para que sepas voy a salir con una chica y quiero que sepas lo que está pasando'", dijo Demi Lovato.

"Para mí fue una llamada my emocional, pero para ella fue simplemente decirme 'quiero que seas feliz, si es con un hombre o con una mujer, lo que sea, quiero que seas feliz. Esa fue una bella llamada para mí y soy muy afortunada de poder haber tenido esa experiencia porque sé que mucha gente no la tiene", indicó.

















Demi Lovato enfatizó que algunas de las canciones que ha escrito a lo largo de su carrera son dedicadas a mujeres. "Hubo momentos que escribí canciones para chicas que mis fans pensaron que escribí sobre chicos", señaló.

Aquí la entrevista…

